Meta farà concorrenza a Twitter, ecco come

Da tempo circolano voci secondo le quali Meta vuole una sua piattaforma di microblogging e le ultime indiscrezioni riferiscono che a Menlo Park sono pronti per lanciare l‘alternativa a Twitter.

Il progetto che dovrebbe portare a un ibrido tra Instagram e Twitter, in origine si chiamava Project92 (o P92) e ora internamente è denominato Barcelona.

L’app in questione dovrebbe essere indipendente e parzialmente integrata in Instagram. Gli utenti potranno usare Instagram per la verifica e altre operazioni di gestione, e l’app principale dovrebbe essere decentralizzata e interoperabile con Mastodon, quest’ultima piatatforma costruita intorno a ActivityPub, un protocollo di reti sociali aperto e decentralizzato con API per gli sviluppatori per creare, aggiornare ed eliminare contenuti. Il modello decentralizzato stona con le scelte di Meta che da sempre preferisce gestire i social in modo centralizzato (semplificando la profilazione degli utenti).

Meta intende coinvolgere nel lancio della piattaforma nomi di spicco quali atleti, attori, produttori, comici, ecc. Il “Twitter di Meta” dovrebbe permettere di condividere post con testi fino a 500 parole, creare ovviamente thread (per un massimo di 100 post), postare foto, link e video lunghi fino a 5 minuti. Come Twitter, non manca la possibilità di rispondere ai post e “ritwittare”.

Stando a quanto riferisce Lia Haberman, che cura la newsletter dedicata ai social media ICYMI, l’app prevede linee-guida simili a Instagram. Gli utenti potranno eseguire il login con le credenziali di Instagram, bloccare e nascondere profili, e sfruttare l’app per la condivisione delle foto per l’autenticazione a due fattori e la segnalazione di spam.

The app will have creator controls and account safety features. For example, accounts you’ve blocked on IG will carry over Hidden words you’ve selected on IG will also carry over. — Lia Haberman (@liahaberman) May 19, 2023

Anche Matt Navarra, consulente specializzato in social media, ha riferito informazioni simili a quelle riportate da Lia Haberman, confermando che si tratterà di un’app indipendente ma con un collegamento a Instagram.

🔥 NEW DETAILS: Meta’s NEW text based app to rival Twitter launching summer 2023 While it will exist as its own separate app, it will be integrated with Instagram. Users will keep their same Instagram handle, verification will roll over, and their Instagram followers will… — Matt Navarra (@MattNavarra) May 12, 2023

L’iniziativa di Meta arriva pochi mesi dopo l’introduzione di Instagram Notes, funzione che permette agli utenti di creare brevi note da condividere con follower e amici all’interno della sezione “Messaggi”, ma che non ha avuto grande riscontro.

Riuscirà Meta a offrire una alternativa a Twitter? E gli utenti avranno voglia di sfruttare l’ennesimo, nuovo social? Sembra una missione ardua ma Meta è l’unica in grado di pubblicizzare con tutta la sua forza una piattaforma del genere, e potrebbe riuscire dove altri hanno fallito.