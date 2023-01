Instagram Note in Europa, come usare i messaggi evanescenti

Le Instagram Note arrivano anche in Europa: la nuova funzione, che fino a questo momento poteva essere provata soltanto da un numero limitato di utenti statunitensi del social fotografico, ora finisce nei dispositivi di tutti gli utenti degli Stati Uniti e, in aggiunta, anche in quelli di Europa, Giappone e Regno Unito. Lo ha annunciato il capo di Instagram, Adam Mosseri, attraverso un breve messaggio su Twitter.

Perché arriva soltanto adesso

Il lancio in tutto il mondo era stato ritardato a causa delle norme sulla privacy più severe vigenti nei paesi in cui arriva oggi, e se fino a questo momento avevano accesso alla funzione soltanto pochi americani – spiega Mosseri – è semplicemente perché da sempre in Instagram funziona così.

Prima si rende disponibile una funzionalità a pochi, poi in base ai feedback raccolti si modifica, si migliora e si estende a una platea più vasta (oppure, se il risultato non è quello sperato, si fa un passo indietro o magari si abbandona del tutto). Nel caso delle Instagram Notes pare sia andata bene, raccogliendo una buona popolarità soprattutto tra gli adolescenti.

Cosa sono le note Instagram

Le Instagram Notes sono brevi messaggi di stato che fluttuano sopra il profilo dell’utente e scompaiono dopo 24 ore: allo stato attuale sono limitati a 60 caratteri e sono simili ai messaggi di “umore” disponibili su alcuni servizi di chat.

Stiamo iniziando a implementare Instagram Note, un nuovo modo per condividere i tuoi pensieri e vedere cosa stanno facendo i tuoi amici. Sono brevi post di massimo 60 caratteri che utilizzano solo testo ed emoji.

Come scrivere una nota Instagram

Per pubblicare una nota Instagram basta andare in cima alla propria casella di posta, selezionare i follower seguiti o le persone presenti nell’elenco degli amici più stretti e la nota apparirà nella parte superiore della loro casella di posta per 24 ore. Le risposte alle note arrivano sotto forma di messaggi diretti all’interno della propria casella di posta.

Durante i test ci siamo resi conto che alle persone piace avere un modo semplice e leggero per condividere ciò che hanno in mente e da lì avviare poi delle conversazioni. Dalla richiesta di consigli alla condivisione di ciò che si sta facendo, Note offre alle persone un modo casuale e spontaneo per esprimersi e connettersi tra loro.

Non riesco a pubblicare una nota su Instagram

Se non vedete ancora la funzione Instagram Note potrebbe trattarsi di un problema temporaneo: l’implementazione delle note sta avvenendo proprio in queste ore, perciò potrebbe essere questione di giorni prima che tutti gli iscritti al social network riescano ad accedervi.

