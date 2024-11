Disponibile QuarkXPress 2025 per Mac e Windows

Pubblicità

Quark Software ha annunciato QuarkXPress 2025 (v21), ultima versione dello storica applicazione di Desktop Publishing per macOS e Windows.

La software house riferisce di novità quali ad esempio la possibilità di lavorare in modo più rapido e intelligente con la barra di accesso rapido: è possibile accedere rapidamente agli strumenti preferiti grazie ad una barra di accesso rapido mobile che fluttua sull’area di disegno. Si possono appuntare e rimuovete gli elementi utilizzati di frequente, permettendo di rimanere concentrati su aspetti creativi.

I “gruppi di stile” facilitano il lavoro permettendo di creare e salvare gli stili tipografici in raccolte. Quark spiega che con un solo clic è possibile applicare i gruppi di stili a tutti i progetti.

Una nuova scheda Colori permette di sperimentare, esplorare e applicare colori ai progetti senza bisogno di creare prima un campione (se di nostro gradimento, possiamo aggiungerlo come campione in un secondo momento).

È possibile creare e salvare gli stili tipografici e i font preferiti in raccolte personalizzate, tenendoli insieme, in modo da trovarli velocemente e applicarli all’istante.

Il controllo ortografico in tempo reale consente di individuare errori mentre si digita. Il testo può essere adattato in modo perfetto ai riquadri, evitando l’overflow o gli spazi indesiderati, senza doverlo modificare manualmente in continuazione.

Altra novità (qui l’elenco completo in PDF) è la possibilità di collegare e riutilizzare progetti diversi senza soluzione di continuità: i progetti annidati consentono di lavorare in modo collegato tra più progetti in modo semplice.

Ora è possibile passare il lavoro del progetto in modo più fluido tra altre applicazioni esportando gli IDML come pacchetti, un modo più rapido per condividere risorse come font e immagini con i clienti.

È possibile personalizzare i collegamenti ipertestuali all’interno dei layout di design, modificando le regole di rilevamento dei collegamenti e il loro comportamento. I collegamenti ipertestuali vengono identificati e stilizzati automaticamente in tempo reale.

QuarkXPress è pronto per Markdown: quando si importano file di testo con linguaggio markdown, gli elementi di formattazione possono essere applicati ai fogli di stile con il minimo sforzo.

Altra novità riguardano gli angoli arrotondanti: ora è facile regolare gli angoli arrotondati delle caselle rettangolari, personalizzando e vivacizzare gli effetti delle caselle.

QuarkXPress 2025 è pienamente compatibile con l’ultimo macOS Sequoia, oltre che con macOS Sonoma(14.x), Ventura(13.x) e Monterey(12.x).

Nel momento in cui scriviamo QuarkXPress 2025 è disponibile con abbonamento annuale di 12 mesi per 279 € (con aggiornamenti, upgrade e supporto inclusi per tutto il tempo in cui l’abbonamento è attivo). In alternativa è disponibile la licenza perpetua con un anno di manutenzione e assistenza inclusa per 594 €.

Dal sito dello sviluppatore è possibile scaricare una versione di prova (utilizzabile per 7 giorni)