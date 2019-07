5 buone ragioni per convertire gratis i vostri DVD scaricando MacX DVD Ripper Pro per Mac

Sappiamo che ormai il DVD è da considerarsi un supporto obsoleto: con l’avvento prima dei Blue-ray e poi dello streaming, il “digital versatile disc” è man mano scivolato nei cassetti più nascosti delle nostre case, o abbandonato su qualche scaffale a raccogliere la polvere.

Non mancano però nelle nostre case nutrite collezioni di DVD ancora perfettamente utilizzabili, qualche manciata di dischi forse tecnologicamente non più all’avanguardia ma i cui contenuti non sono certo passati di moda.

Quale modo migliore dunque di voltare pagina sfruttando un software come MacX DVD Ripper Pro: disponibile gratuitamente a questo link diretto, vi permetterà di convertire la vostra collezione di DVD in file digitale gratis direttamente dal vostro Mac.

Perché farlo? ecco cinque buone ragioni per scaricare il software ed iniziare a convertire.

Backup

Avete DVD che contengono contenuti particolarmente importanti e preziosi (pensiamo ad esempio a filmati di matrimonio o ricordi di eventi famigliari) e volete salvarli minimizzando il rischio che possano andare persi qualora accadesse l’irreparabile al vecchio supporto fisico?

Il modo migliore è convertire il DVD in file digitale e salvarne un copia su qualche altro supporto (come una chiavetta USB, una SD card) oppure salvarlo direttamente online su un servizio cloud, in modo da poterlo considerare al sicuro anche nell’eventualità che il vecchio DVD diventi inutilizzabile.

Fare spazio

Al contrario, se ormai vi siete stufati di quella pila di DVD che continuano ad accumulare polvere ed ad occupare spazio nella vostra stanza, ecco l’occasione per liberarvene.

Potrete convertire tutta la vostra collezione in file digitale, salvare quindi i contenuti per una futura fruizione e liberarvi dei DVD, magari provando a venderli a prezzi ribassati online, regalandoli a qualcuno, o, addirittura, buttandoli nella spazzatura nel caso in cui il vostro interesse abbia ormai raggiunto i minimi termini.

Semplificare lo scambio

Con la conversione da DVD a file digitale, i vostri contenuti saranno più facili da scambiare: potrebbe inviare un filmato ad un vostro amico attraverso un servizio di archiviazione online, oppure collegando una chiavetta al suo computer.

Con la scomparsa dei lettori ottici dai PC e dai Mac, la lettura dei DVD è diventata una funzionalità sempre più rara; avere quindi a disposizione l’equivalente su altro supporto (o su un’altra rete) rende molto più facile il file sharing e lo scambio dei contenuti.

Semplificare la fruizione

Volete avere la vostra collezione di contenuti a portata di iPhone o di iPad? l’unico modo è convertirli in un formato compatibile con il vostro smartphone o tablet.

Con MacX DVD Ripper Pro potrebbe facilmente convertire e trasferire filmati e video sul vostro dispositivo e fruirne in mobilità. Oggi il consumo di contenuti su smartphone è un trend affermato e con una semplice conversione potrete avere a portata di tap tutta la vostra DVDteca in pochi click.

È gratis

MacX DVD Ripper Pro si scarica gratuitamente, include tutte le funzionalità di conversione e potrà essere usato per sempre.

Lo potete scaricare da questo link, inserendo la vostra email per ottenere la licenza gratuita.

L’unica limitazione è che non potrete ricevere i futuri aggiornamenti, garantiti solo per la versione full, in vendita sempre allo stesso link per 29.95 dollari.

In conclusione, i DVD sono morti ma, grazie a software come MacX DVD Ripper Pro… lunga vita ai DVD!