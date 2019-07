Apple registra due nuovi iPad 2019: il modello da 10.2” si avvicina

Apple ha registrato due nuovi iPad. Nei database della Commissione Economica Eurasiatica sono spuntati infatti i codici A2200 e A2232 che si vanno così ad aggiungere ai A2197, A2228, A2068, A2198 e A2230 registrati all’inizio del mese.

Tutti e sette i dispositivi appartenenti a questa nomenclatura trovano indicato il supporto ad iPadOS 13 confermando perciò che si tratterebbe dei nuovi tablet di Cupertino in arrivo presumibilmente in autunno.

Secondo le indiscrezioni quello appena registrato con due codici distinti (probabilmente per distinguere due diverse versioni dello stesso modello) sarebbe il nuovo iPad con schermo da 10.2” che, secondo le prime ipotesi di Ming Chi Kuo di febbraio avvalorate poi nel mese successivo da un altro leaker solitamente affidabile, andrebbe a sostituire l’attuale iPad 2018 con schermo da 9.7”.

Sulla base di quanto trapelato fino ad oggi è perciò presumibile che la nuova linea 2019 preveda un rinnovato iPad mini (ancora da 7.9”?) per quanto riguarda la versione con il minor ingombro. A salire ci saranno poi l’iPad 2019 da 10.2” di cui sopra, poi iPad Air con schermo 10.5” e infine i due iPad Pro con display rispettivamente da 11” e 12.9”.

La registrazione dei codici fa parte di un “rito” che tradizionalmente precede la presentazione dei nuovi dispositivi Apple e che perciò spesso sono la conferma della loro imminente presentazione. Se le ipotesi sono esatte quello che andrà a sostituire l’attuale iPad definito “economico” avrà perciò un design rinnovato – tra le altre cose – da cornici più sottili mantenendo così le medesime dimensioni parallelamente però ad uno schermo più ampio.

Questi codici purtroppo non svelano le altre caratteristiche tecniche che potremo invece conoscere almeno in parte nelle prossime settimane grazie alla fuga di notizie che solitamente ne precede il lancio. Alla peggio non dovremo far altro che attendere la presentazione ufficiale che dovrebbe tenersi al campus di Cupertino nel mese di settembre o ottobre.