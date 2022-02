Cook invita gli innovatori italiani a unirsi alla sfida di Apple

Tim Cook firma una lettera aperta agli italiani pubblicata sul primo numero di Login del Corriere della Sera: il Ceo di Apple è certo che la tecnologia può migliorare il mondo, ma per farlo deve essere guidata da umanità e valori.

Per Cook ci troviamo in un importante momento storico «Mentre il mondo emerge da una pandemia che negli ultimi due anni ci ha tolto così tanto, abbiamo l’irripetibile opportunità di dare forma al futuro in cui vogliamo vivere». Ma occorre sempre ricordare che «La tecnologia non è di per sé buona o cattiva. Il suo impatto dipenderà dai valori e dalle intenzioni che metteremo al centro delle nostre innovazioni».

Il Ceo di Cupertino porta come esempi il profondo impegno di Apple contro i cambiamenti climatici e la difesa del pianeta, perché i benefici della tecnologia valgono solo in un ambiente in cui le persone possono prosperare. Apple è da sempre molto attenta all’accessibilità per permettere a tutti di poter usare i suoi dispositivi e accedere alla tecnologia. Ancora Apple difende la privacy come diritto fondamentale, perché si possono verificare gravi conseguenze quando i dati personali vengono usati senza permesso.

Infine Tim Cook evidenzia l’impegno di Apple nella salute, portando come esempio il caso del 29enne di Roma che ha iniziato le cure per una patologia cardiaca scoperta grazie ad Apple Watch. La tecnologia guidata da umanità e valori è la premessa per l’invito di Cook rivolto agli innovatori italiani «Crediamo che tutti abbiano il potenziale per innovare quando hanno accesso agli strumenti giusti, soprattutto in un luogo vivace come l’Italia, pieno di passione e creatività».

A questo riguardo il dirigente cita la prima Apple Academy italiana, creata in collaborazione con l’università Federico II di Napoli (Cook riceverà la laurea honoris causa dall’ateneo partenopeo), un modello che è stato proposto con successo in diversi paesi per formare nuove generazioni di imprenditori e sviluppatori.

Cook e Apple ne sono convinti «Mentre andiamo avanti insieme, di fronte a così tante sfide, sarà più importante che mai mettere l’umanità al centro della tecnologia che creiamo. Se lo faremo, le opportunità di ispirare il progresso e migliorare la vita delle persone saranno immense». Da qui l’invito di Tim Cook «Spero che gli innovatori di tutta Italia vorranno unirsi a noi in questa sfida».

La lettera completa di Tim Cook pubblicata sul primo numero di Login è disponbile da questa pagina del sito web del Corriere della Sera.