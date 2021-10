Apple Watch aiuta a salvare la vita di un 27enne di Roma

Apple Watch è uno dei migliori esempi di fusione tra tecnologia e moda: per alcuni questo può essere l’aspetto fondamentale ma Simone Deriu, programmatore 27enne di Roma, dichiara che «Apple Watch mi ha salvato la vita» in un messaggio inviato anche per ringraziare Apple e Tim Cook in cui racconta la sua storia, segnalata da italian.tech. Come spesso accade per le email di questo tipo inviate dagli utenti l’amministratore delegato di Apple gli ha risposto nel giro di 24 ore.

Simone Deriu è giovane e sportivo, non sembrerebbe il candidato ideale per problemi cardiocircolatori: il suo nome è noto tra gli appassionati anche perché ha creato insieme a un collega Buddywatch, app e community per creare e condividere i quadranti per Apple Watch. La notifica dell’indossabile ha avvertito Simone di una possibile fibrillazione atriale alle ore 8 del mattino di giovedì 14 ottobre, dopo aver indossato il suo Apple Watch 6 tutta la notte per il monitoraggio del sonno.

Prima di allarmarsi Simone ha utilizzato il suo smart watch per effettuare anche alcuni elettrocardiogrammi, inviando al volo i tracciati al suo medico tramite chat e messaggi. Purtroppo anche questi confermano il possibile problema, così come avviene poco dopo in ospedale con un elettrocardiogramma professionale.

Inizialmente il personale ospedaliero non sembrava molto convito dell’attendibilità delle rilevazioni effettuate da Apple Watch, ma Simone è stato ammesso subito in pronto soccorso in codice arancione e i dubbi sono completamente svaniti con i primi esami, effettuati entro solamente due ore dalla prima notifica di Apple Watch.

Successivamente il personale ha praticato a Simone una cardioversione elettrica, procedura che elimina le aritmie atriali e ventricolari tramite una scarica elettrica sul torace. L’avviso di Watch e il tempestivo intervento del personale medico dell’Ospedale Sant’Eugenio di Roma hanno risolto il problema prima che si potessero verificare conseguenze ben più gravi come trombi, ictus, embolie, infarti intestinali e renali.

Come tutti, anche Simone Deriu è attratto dalle novità tecnologiche e sulla salute di Apple Watch, ma non pensava certo di doverle utilizzare alla sua età. Ora ha cambiato idea e per la prima volta sta pensando di creare un’app dedicata alla salute.

