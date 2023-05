Copilot è il nuovo assistente personale con AI di Windows 11

Cortana appare una bazzecola in confronto al Copilot di Microsoft, il nuovo assistente personale per Windows 11 alimentato dall’Intelligenza Artificiale. L’azienda lo ha appena presentato tramite un post sul blog ufficiale, dove un video di pochi minuti mette l’accento sulle potenzialità di questo nuovo strumento in arrivo.

In base a quanto si apprende sarà integrato nel sistema operativo e disponibile fin dall’avvio e in tutte le applicazioni. Vi si accede cliccando sul relativo pulsante posto nella barra in basso, vicino al box di ricerca: un click per vederlo apparire sulla destra, all’intero di una barra laterale dove l’assistente virtuale, in stile ChatGPT, sarà pronto a rispondere alle richieste dell’utente.

Si va dalle più semplici domande che si potrebbero porre anche ad un motore di ricerca a quelle di maggiore complessità che il buon ChatGPT ci ha già abituati nei mesi scorsi. Ma siccome è integrato a livello di sistema, può fare molto di più, ad esempio comunicando con le app o analizzando i documenti che gli si danno in pasto.

Il filmato di cui facevamo cenno all’inizio (lo trovate allegato qui sopra) ci mostra alcuni esempi d’uso: uno di questi è appunto quello di farsi spiegare, riscrivere oppure riassumere i contenuti di un file PDF; oppure gli si può chiedere di regolare le impostazioni del computer per aumentare la concentrazione mentre si lavora, e nell’esempio il sistema propone un timer per le attività e la modalità scura (anche se l’orario del PC riporta le 11:11 di mattina, quindi ci risulta difficile capire come l’interfaccia nera possa effettivamente essere d’aiuto in questo caso), offrendo poi la riorganizzazione delle finestre in primo piano con il semplice click di un pulsante.

Il nuovo Microsoft Copilot è più del semplice collegamento alla chat di Bing aggiunta dall’azienda a inizio anno e fa parte di quello che Panos Panay, CPO Microsoft responsabile di Windows e dei dispositivi dell’azienda, disse a gennaio riguardo l’AI, ovvero che avrebbe reinventato «il modo in cui si fa tutto su Windows». È proprio lui a snocciolarne le potenzialità nell’articolo pubblicato poche ore fa, ed è evidente che siamo solo agli inizi.

Quando arriva

Ora che l’annuncio è stato fatto seguiranno test pubblici a giugno prima della distribuzione a tutti gli utenti di Windows 11.

Nel frattempo l’AI di Microsoft la potete usare tramite Bing, disponibile per tutti da inizio mese. Qui le istruzioni per installarlo.