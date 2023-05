Facebook in trattativa con Magic Leap per la Realtà Aumentata

Facebook, l’azienda sotto il cappello di Meta, è a quanto pare in trattativa con Magic Leap, l’azienda specializzata nella Realtà Aumentata, app e tecnologie che permettono di arricchire l’ambiente che circonda l’utente mostrando informazioni varie, correlate a quanto visibile in quel momento.

Il Financial Times riferisce di un accordo pluriennale per proprietà intellettuali e la produzione a contratto negli Stati Uniti. Non sembra previsto un visore sviluppato congiuntamente ma la tecnologia di Magic Leap potrebbe avere un ruolo cruciale nel Metaverso – ambito sul quale da tempo scommette Facebook – e competere con il futuro visore per la Realtà Mista che Apple dovrebbe presentare alla WWDC di giugno.

Magic Leap, spiega ancora il Financial Times, produce componenti personalizzati, inclusi obiettivi high-tech e relativi software, elementi di rilievo per la creazione del metaverso come l’intende Facebook. Due ex dipendenti hanno riferito che la più grande risorsa di Magic Leap è la raffinatezza di una sua tecnologia nota come “waveguides” e che permette di mostrare immagini realistiche, con effetto di profondità agli occhi degli utenti usando visori con vetri sottili.

L’80% di tutti i suoi visori AR/VR venduti da Meta sono modelli Quest ma il mercato in questione è piccolo, e meno di 9 milioni di unità sono state vendute secondo IDC, un esile vantaggio rispetto alle aspettative che si hanno su Apple con l’arrivo in questo settore.

Meta ha a grandi linee confermato le trattative in corso con Magic Leap, riferendo genericamente che la complessità nello sviluppo di vere tecnologie di realtà aumentata e complicazioni nella produzione di ottiche dedicate, hanno spinto ad accordi per il licensing di proprietà intellettuali e partnership con aziende che porteranno ad una espansione nel mercato della Realtà Aumentata.

