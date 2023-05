Ecco l’applicazione ufficiale ChatGPT per iPhone, ma se abiti in Italia per ora non la usi

Ora ChatGPT ha una sua applicazione per iPhone. L’annuncio dell’app, per ora disponibile solo negli USA, è arrivato questa sera da OpenAI che pone così un’importante pietra miliare nel cammino verso la popolarizzazione del servizio.

La descrizione delle funzioni dell’app, uno dei tanti investimenti tecnologici di OpenAi, è abbastanza scarna. Dal sito ufficiale si apprende che si tratta di una soluzione versatile per accedere alle funzioni di ChatGPT. In particolare con l’applicazione direttamente da iPhone si potrà

Avere risposte precise alle proprie domande senza navigare tra pubblicità e risultati multipli

Consigli personalizzati su vari argomenti come cucina e viaggi

Avere idee regalo, presentazioni o scrivere il poema perfetto

Migliorare la produttività con un riscontro sulle proprie idee, rissunti e assistenza tecnica su alcuni argomenti

Ottenere opportunità di apprendimento come esplorare nuove lingue, apprendere la storia moderna seguendo il proprio ritmo

In termini pratici la versione iOs di ChatGPT fa tutto quello che fa l’interfaccia Web portando però il sistema direttamente in tasca senza ricorrere al browser.

Da notare che viene offerto come acquisto in app, ChatGPT Plus che permetto di accedere più rapidamente alle funzioni di ChatGPT anche durante i momenti di picco e che offre accesso al più avanzato modello di intelligenza artificiale GPT-4. Il costo è di 19,99 dollari al mese. Lo stesso prezzo che viene applicato anche dal sito ChatGPT.

OpenAI spiega, che per ora ChatGPT, sempre più popolare pur tra qualche controversia che aveva portato tra le altre cose alla sua sospensione (e riammissione) sul mercato italiano, è disponibile solo negli USA. «Nelle prossime settimane – dice il documento che presenta l’app – andrà anche in altri paesi. Siamo impazienti di vedervi uare l’app. Ma mano che raccogliamo un riscontro, ci dedichiamo ad aggiungere funzioni e miglioramenti nella sicurezza. Con ChatGPT per iOS faccamo un altro passo nella nostra missione per trasformare una ricerca ad alto livello in strumenti che danno nuovi e potenti strumenti alle persone rendo gli stessi più accessbili a tutti».

La versione iOS sarà seguita, dice OpenAI, dalla versione Android. «Siete i prossimi della lista – dice la nota di rilascio – ChatGPT sarà sui vostri dispositivi presto»

Tutte le notizie che parlano di Intelligenza Artificiale, inclusa ChatGPT, sono disponibili a partire da questa pagina di Macitynet