Coronavirus, consegnati 2000 iPhone ai passeggeri della crociera bloccati a Yokohama

Il Ministero della salute giapponese ha inviato 2000 iPhone agli esasperati passeggeri a bordo della Diamond Princess, la nave da crociera bloccata nella baia di Yokohama dallo scorso 5 febbraio dopo l’accertamento di alcuni casi di coronavirus a bordo.

Il sito Macotakara riferisce che gli iPhone (“una unità per cabina e stanze dell’equipaggio) sono stati forniti per offrire accesso all’app del Ministero della Salute giapponese e consentire loro di parlare con i medici. Finora per oltre 100 persone sono stati accertati casi di coronavirus. A bordo ci sono oltre 3.000 persone, tra i quali 35 italiani, di cui 25 membri dell’equipaggio, incluso il comandante Gennaro Arma.

Il motivo per il quale gli iPhone sarebbero stati consegnati è l’impossibilità per gli utenti di accedere all’app da store diversi dalle nazioni di riferimento dei vari passeggeri. A un certo punto si era pensato di far consegnare i telefoni per installare le app ma in considerazione del pericolo contagio, si è preferito optare per la consegna di nuovi dispositivi.

L’accesso all’app del Ministero giapponese della Salute, del lavoro e del benessere, consente di consultare i medici e altri esperti su qualsiasi cosa che potrebbe preoccupare i passeggeri. La nave da crociera bloccata nella baia di Yokohama dall’inizio di questo mese, è diventata il più grande bacino di contagi fuori dalla Cina. Sulla nave si registra tensione: alcuni passeggeri sono stati trasferiti in ospedali, altri sono costretti a una sorta di “clausura”, a parte qualche momento che trascorrono sul ponte, indossando sempre la mascherina.

In Cina Apple ha riaperto alcuni punti vendita ma si registrano riaperture parziali sia delle fabbriche che dei negozi.

