Gli Apple Store di Pechino riaperti con misure speciali per coronavirus

Come annunciato dalla multinazionale di Cupertino nelle scorse ore, riaprono oggi gli Apple Store di Pechino in Cina dopo la chiusura imposta per Coronavirus. La chiusura dei punti vendita Apple Retail rientra nelle misure previste dal governo cinese per contenere l’epidemia, un blocco totale fino al 10 febbraio per attività commerciali e industriali. Le limitazioni sono ancora in vigore ma si registrano riaperture parziali sia delle fabbriche che dei negozi.

Un filmato di CNBC che riportiamo in questo articolo mostra che la riapertura degli Apple Store di Pechino avviene non solo con orari limitati, ma anche con misure extra di prevenzione per Coronavirus. Invece del tradizionale orario dalle 10 del mattino alle 22 di sera i cinque Apple Store sono al momento aperti solo dalle 11 alle 18.

I visitatori possono entrare negli Apple Store di Pechino da un unico ingresso presieduto da un dipendente Apple che rileva la temperatura di ogni avventore. In ogni dato momento viene limitato l’afflusso delle persone e il numero totale delle persone presenti all’interno dello Store. Tutti gli altri Apple Store in Cina, complessivamente 40 punti vendita, rimangono chiusi.

La situazione dell’epidemia di Coronavirus è in costante evoluzione: dopo svariate disdetti e ritiri da parte di numerose società di tecnologie e operatori di telefonia mobile, la GSMA ha ufficializzato la cancellazione del Mobile World Congress MWC 2020 di Barcellona. Sempre per l’epidemia in corso in Cina Apple ha rivisto leggermente al ribasso le previsioni dei risultati per il trimestre in corso.

Business attempts to normalize in #China despite #coronavirus. @Apple reopens its 5 Beijing stores today. Limited hours (11a-6p v. usual 10a-10p). One entrance only with temperature checks. $AAPL restricts # customers in stores. Busy but not thecrowds would see on #ValentinesDay. pic.twitter.com/FoKUrKKkc9 — Eunice Yoon (@onlyyoontv) February 14, 2020

Gli effetti si stanno facendo sentire non solo per gli Apple Store ma anche sul fronte della produzione e delle consegne. La ripresa delle attività delle fabbriche è più lenta del previsto e si cominciano a registrare tempistiche più lunghe per le spedizioni di diversi prodotti, computer, accessori e dispositivi marchiati Apple. Sono già previsti possibili ritardi anche per lancio e commercializzazione dei nuovi dispositivi Apple in arrivo, tra cui iPhone 9 o iPhone SE 2 e forse anche per gli iPhone 12.

