Coronavirus mette a rischio anche le Olimpiadi di Tokyo

Impossibile al momento stimare

Il coronavirus ha già influito sulle attività commerciali, sui viaggi, e anche sugli eventi sportivi, in ultimo con la sospensione anche nel nostro paese di alcune manifestazioni, quali le partite del campionato di calcio di Serie A. Non solo, per via dell’epidemia sono stati già annullati alcuni eventi tecnologici, in ultimo la MWC 2020. Adesso, sembra che un altro grande evento sportivo potrebbe essere a rischio di annullamento. Si tratta dei Giochi Olimpici di Tokyo del 2020.

Secondo Dick Pound, un membro anziano del Comitato Olimpico Internazionale (CIO), a causa della crescente preoccupazione per la diffusione del coronavirus, c’è una possibilità che, in caso di mancato miglioramento delle condizioni generali, i Giochi Olimpici del 2020 potrebbero essere cancellati.

Inizialmente, si riteneva che il virus non rappresentasse affatto un problema per i giochi olimpici, ma dopo la conferma di nuovi casi in Giappone, l’annullamento dell’evento potrebbe non essere così impossibile. In precedenza, il sindaco di Londra si era offerto di ospitare i giochi qualora fosse stato necessario ricollocarli, ma sembra adesso che ci sia una possibilità che possano essere cancellati.

In un certo senso a causa della diffusione del virus ormai in tutto il mondo, la delocalizzazione dei giochi potrebbe non avrebbe senso in quanto, come segnala ubergizmo, quale che sia la location prescelta, comporterebbe gli stessi rischi, anche per il fatto che pubblico e personale coinvolto, proverrebbe da tutto il mondo.

Detto questo, le parole di Pound non sono da considerarsi come una conferma. Le sue parole rappresentano solo una possibilità, ma fino a quando non si avranno dichiarazioni ufficiali, i giochi olimpici sono da considerarsi ancora in fase di organizzazione.