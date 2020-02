Remote Mouse Pro trasforma iPhone e iPad in un’estensione touch del computer

iPhone o iPad diventano un pratico set di comando wireless per il computer con Remote Mouse Pro, un’applicazione che non solo simula la funzione del mouse, della tastiera e del touchpad wireless, ma offre anche una varietà di pannelli di controllo speciali come il Telecomando Multimediale, il Selettore di applicazioni e il Telecomando Web che consentono di eseguire operazioni specifiche più rapidamente.

Le funzionalità offerte da questa applicazione sono progettate per l’utilizzo con una sola mano o per mancini e negli anni hanno attirato l’attenzione di diverse testate giornalistiche che l’hanno definita «Una delle app per computer più eleganti e facili da usare».

Oggi è utilizzata da oltre 20 milioni di utenti in tutto il mondo – spiega lo sviluppatore, specialmente per le sue funzioni di telecomando remoto che semplificano la visione dei film al computer ma anche la gestione delle presentazioni o il più semplice spegnimento a distanza del computer.

Come suggerisce il nome stesso, Remote Mouse Pro è innanzitutto un mouse. O meglio un Magic Trackpad visto che attraverso lo scorrimento del dito sul display touch di iPhone e iPad è possibile controllare il cursore del mouse, supportando perfino i gesti multi-touch del celebre trackpad di Apple.

Si può anche sfruttare il giroscopio integrato nel telefono, permettendo così di spostare il cursore semplicemente inclinando il dispositivo a mezz’aria. Come dicevamo poi, c’è anche l’opzione mancino che consente di invertire i comandi.

L’app integra anche la tastiera di sistema, supporta anche quelle di terze parti e consente la digitazione in varie lingue, sicché si può usare anche per effettuare ricerche web a distanza collegando il computer al TV. Si può digitare anche tramite la voce nel caso in cui la tastiera virtuale utilizzata supporti il riconoscimento vocale.

Per quanto riguarda i pannelli di controllo speciali citati in precedenza, sono sostanzialmente presenti dei telecomandi appositamente progettati per controllare iTunes, VLC, Windows Media Player, Keynote, PowerPoint, Windows Photo Viewer e diverse altre applicazioni per PC.

Attraverso il Web Remote l’app è in grado di supportare anche Chrome, Firefox e Opera mentre grazie all’Application Switcher integrato si può avviare e passare rapidamente da un programma all’altro. Remote Mouse Pro supporta anche lo spegnimento, la sospensione, il riavvio e la disconnessione da remoto.

L’app è compatibile con Windows 10, 8, 7, Vista, Mac OSX 10.6+ e Linux, funziona con la rete Wi-Fi oppure su rete cellulare 3G e 4G. Si compra su App Store in versione universale per iPhone e iPad al prezzo di 2,29 euro. Dopo averla scaricata è sufficiente visitare il sito www.remotemouse.net sul computer e scaricare il server del computer Remote Mouse, installarlo, avviarlo e quindi connettere il dispositivo mobile allo stesso WiFi o hotspot al quale è connesso il computer.