Danimarca, il corpo sarà protetto da copyright per impedire i deep fake

Il governo danese sta cercando di reprimere la creazione e diffusione di deep fake creati con l’AI modificando la legge sul diritto di autore al fine di garantire che tutti possono esercitare diritti sul proprio corpo, sui lineamenti del proprio viso e della propria voce.

Obiettivo del governo danese è rafforzare le protezioni contro contraffazioni digitali delle identità delle persone con quella che dovrebbe essere la prima legge del genere in Europa.

Avendo ottenuto un ampio sostegno trasversale da parte di tutti gli schieramenti, il dipartimento della cultura intende presentare una proposta di modifica alla legge attuale per consultazione prima della pausa estiva e sottoporre l’emendamento in autunno. La modifica prevede la definizione di deepfake come rappresentazione digitale realistica di una persona, incluso l’aspetto e la voce.

Jakob Engel-Schmidt, ministro della cultura danese, ritiene che se il progetto di legge passerà, permetterebbe di inviare un segnale inequivocabile sul possibile uso di aspetti del proprio corpo: “Tutti hanno diritti sui loro corpi, la loro voce e i lineamenti del viso”, ha riferito Engel-Schmidt, spiegando che vari “aspetti degli essere umani possono essere riprodotti con copie digitali e usate impropriamente per svariati fini, possibilità che non sono disposto ad accettare”.

Modifiche alle norme sul copyright permetterebbero ai danesi di chiedere alle piattaforme online di rimuovere contenuti deep fake condivisi senza consenso; il disegno di legge prevede anche la protezione da “imitazioni realistiche, generate digitalmente” delle performance di artisti ottenute senza il consenso di questi ultimi, con obbligo di indennizzo in caso di violazione. Il governo sottolinea che le nuove norme non riguardano parodie e satira, e che queste sono ovviamente permesse.

Engel-Schmidt spiega che si sta aprendo una nuova strada, che potrebbe essere necessario tenere conto di misure aggiuntive, di sperare che anche altre nazioni europee seguiranno l’esempio e che sono previste “pesanti ammende” per le piattaforme che non rispetteranno le regole.

