Solo 32 € per motorizzare le tendine di casa col robot Tuya

Motorizzare le tende di casa non è più roba da ricchi: approfittando dell’offerta in corso in queste ore infatti comprate il controller Tuya, un dispositivo compatto e motorizzato che vi permette di rendere qualsiasi tenda ad anelli parte di un sistema domotico più ampio e senza dover ricorrere a chissà quale complessa installazione.

Il dispositivo infatti si aggancia direttamente al palo della tenda, nel mezzo tra gli ultimi due anelli. Da questa posizione è in grado di trascinare l’intero telo per aprire o chiudere la tenda a seconda delle esigenze, evitando qualsiasi intervento manuale. Si tratta fondamentalmente di soluzione discreta che non stravolge l’estetica dell’ambiente e come dicevamo non richiede modifiche strutturali.

Il sistema si controlla tramite app Bluetooth, che consente di attivare il movimento direttamente dallo smartphone, anche restando comodamente seduti sul divano.

Per chi lo desidera può anche essere collegato al Tuya Gateway, grazie al quale diventa poi accessibile da remoto e integrabile nelle automazioni domotiche. È possibile, per esempio, programmare l’apertura automatica delle tende a orari prestabiliti o in base a condizioni specifiche, come la luminosità ambientale, la temperatura o la presenza o meno di persone nella stanza.

Dal punto di vista tecnico, il dispositivo supporta un carico massimo di 8 kg e può percorrere fino a 20 metri in un verso o nell’altro, sufficiente quindi per controllare la maggior parte delle tende domestiche inclusi ambienti open space o dove sono presenti lunghi finestroni.

Infine, ad alimentarlo c’è una batteria da 4.000 mAh ricaricabile via USB-C: bastano 6 ore per ottenere fino a 6 mesi di autonomia.

La promozione

Se siete interessati all’acquisto di questo prodotto allora sappiate che nel momento in cui scriviamo è in corso una interessante promozione che vi permette di comprarlo in sconto: vi costa intorno ai 32 €.

Quella in corso è una Offerta di Benvenuto, perciò il super-prezzo è valido soltanto per i nuovi clienti del rivenditore; tutti gli altri possono invece comprarlo al prezzo di listino.

Ricordiamo che fra i metodi di pagamento è disponibile anche PayPal, che garantisce la possibilità di usufruire della protezione acquisti PayPal in caso di necessità. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.

