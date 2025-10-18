Cos’è il phishing, la nuova minaccia tra le truffe online: ecco come difendersi e salvare il conto in banca

E’ una delle più insidiose ed è importantissimo saperla riconoscere per evitare di perdere ingenti quantità di denaro

Continuano ad aumentare le segnalazioni sul phishing, una delle truffe online più diffuse, che registra sempre più vittime. Ma di cosa si tratta veramente? Perché è così facile finire nel tranello dei malviventi?

Il primo modo per proteggersi da un qualsiasi tentativo di truffa è sicuramente la conoscenza, dunque sapere bene quali sono le nuove strategie utilizzate dai malviventi, così da poterle riconoscere ed evitare di essere derubati di grandi quantità di denaro, cosa che avviene quando di è vittima di phishing.

Phishing, riconoscere questa truffa e come difendersi

Recentemente i carabinieri di Napoli hanno sgominato, nel corso di un’operazione volta a contrastare il fenomeno delle truffe online, una base di phishing utilizzata da tre persone, che avevano messo in piedi un sistema truffaldino sfruttando il metodo del phishing. Dunque inviavano sms fasulli fingendosi impiegati della banca dove erano correntisti, chiedendo di inserire dati personali e bancari su siti fasulli, così da riuscire ad accedere alle loro home banking e svuotare i conti correnti.

E’ questo uno dei sistemi più utilizzato attualmente per riuscire a compiere una truffa online, che ha appunto l’obiettivo di derubare denaro alle vittime, accedendo direttamente ai loro conti online. Utilizzando il metodo del phishing i malviventi riescono a creare comunicazioni che sono davvero realistiche, proprio per questo le vittime finiscono per inserire dati o comunque accettare la richiesta effettuata. La grafica appare proprio come quella della banca d’appartenenza e anche i numeri di telefono da cui arrivano le comunicazioni sono i medesimi.

Alla luce dell’aumento dei casi di questo genere di truffe è importante sapere come proteggersi. Come prima cosa bisogna evitare di fornire qualsiasi tipo di dato via SMS, via email, in chat o per telefono, le banche – che hanno avviato più di una campagna informativa a riguardo – ribadiscono che non fanno alcuna richiesta del genere telefonicamente. Dunque quando arriva una richiesta di inserire dati o pin, è la prima avvisaglia che ci si trova davanti a un tentativo di truffa.

In secondo luogo si può acquistare un sistema di protezione, gli ultimi sono aggiornati proprio su tutti questi generi di truffa e garantiscono una sicurezza ottimale, proteggendo soprattutto dal phishing, grazie al blocco di siti non protetti o comunque contraffatti. Sono metodi a pagamento, ma molto efficaci, a fronte di una spesa praticamente irrisoria, si avrà la certezza di avere un vero e proprio “scudo” contro questi tentativi di truffa.