Come scattare la foto dello schermo di iPhone con un semplice click

Nel corso della sua vita iPhone ha visto sparire e comparire alcuni dei suoi pulsanti, sicché Apple di conseguenza ha dovuto adattare le combinazioni di tasti per effettuare operazioni come gli screenshot. Pensiamo ad esempio al tasto Home, divenuto prima capacitivo e poi sparito del tutto; oppure ai più recenti tasti Azione e Controllo fotocamera disponibili soltanto nelle ultime generazioni.

Se fate fatica a ricordare la combinazione di tasti da usare o se volete semplicemente rendere l’acquisizione degli screenshot ancora più immediata, continuate a leggere questo articolo perché vi diciamo come eventualmente abilitare una opzione alternativa.

L’idea è quella di attivare l’AssistiveTouch e configurarlo affinché il tocco singolo attivi appunto l’otturatore virtuale dedicato alla cattura della schermata.

Come attivare AssistiveTouch

Per prima cosa dovete attivare il pulsante fluttuante. Fate così:

aprite l’app Impostazioni ;

; cliccate su Accessibilità ;

; Tocco ;

; AssistiveTouch ;

; attivate l’omonimo interruttore in cima alla schermata.

Come personalizzarlo per gli screenshot

Fatto questo non uscite dalla schermata ma spostate invece lo sguardo in basso, alla sezione denominata Azioni personalizzate, quindi:

cliccate su Tocco singolo ;

; scorrete in basso e attivate la spunta alla voce Screenshot.

A questo punto ogni volta che toccherete il pulsante il vostro telefono acquisirà la schermata.

Precisiamo che, sebbene il tasto resti sempre in sovrimpressione, non verrà incluso nelle schermate acquisite.

Cos’altro può fare AssistiveTouch

AssistiveTouch è una delle primissime funzioni di accessibilità che Apple introdusse fin da iOS 3.0 (2007) per agevolare l’uso del telefono anche alle persone con disabilità motorie.

Come dimostra questo articolo può tuttavia essere attivato e utilizzato da chiunque, anche solo per semplificare alcune delle operazioni che si eseguono più spesso su iPhone.

Avrete infatti notato, nel selezionare la voce Screenshot, che la lista di funzioni associabili è in realtà ampia e variegata, e comprende perfino i Comandi rapidi creati dall’utente, aprendo così un ventagio praticamente infinito di opportunità.

Si possono per altro associare fino a un massimo di tre funzioni diverse separando il tocco singolo dal doppio tocco e dal tocco prolungato.

Nel momento in cui scriviamo (ottobre 2025), con iOS 26 dal nostro iPhone 12 Pro apprendiamo che è possibile scegliere tra decine di funzioni così separate:

Sistema

Apri Menu

Accesso facilitato

Agita

Analisi

Blocco rotazione

Centro di Controllo

Centro Notifiche

Disattiva

Doppio tocco

Elenco applicazioni

Fotocamera

Fotocamera anteriore

Home

Pizzica

Pizzica e ruota

Premi e trascina

Pressione lunga

Riavvia

Ruota

Schermata di blocco

Screenshot

Scrivi a Siri

Siri

SOS

Sposta menu

Volume –

Volume +

Accessibilità

Abbreviazione

Attenua luci lampeggianti

Controlla i dispositivi vicini

Feedback aptici musica

Indicatori di movimento nei veicoli

Ingrandimento testo quando scrivi

Leggi schermo

Lettore accessibile

Riconoscimento in tempo reale

Suoni di sottofondo

Trascrizioni live

Voce in tempo reale

Gesti di scorrimento

Scorri a destra

Scorri a sinistra

Scorri fino in cima

Scorri fino in fondo

Scorri in alto

Scorri in basso

Scorrimento orizzontale continuo

Scorrimento verticale continuo

AssistiveTouch

Calibra il tracciamento occhi

Zoom del tracciamento occhi

Controlli con ritardo

Abilita/disabilita fallback

Metti in pausa/Riattiva ritardo

Scorri per scrivere

Sposta menu

Tocca

Altri trucchi con gli screenshot su iOS 26

Approfittiamo di questo articolo sugli screenshot per ricordarvi che con l’ultimo aggiornamento di iOS è possibile scattarli in HDR oltre che disattivare l’anteprima a schermo intero rendendo tutto ancora più immediato e minimale.

