Dreame X50 Ultra Complete supera gli ostacoli e il TIME lo premia

Ricordate il Dreame X50 Ultra Complete? ve ne avevamo parlato a luglio elogiandone la tecnologia ProLeap, “una sorta di leva che spinge verso l’alto il robot e lo spinge in avanti”. Ecco, proprio per questa sua specialità, la rivista TIME lo ha inserito nella lista delle 300 migliori invenzioni dell’anno, un riconoscimento ottenuto considerando una serie di fattori chiave tra cui originalità, efficacia, ambizione e impatto. Racconta Sean Chen, Managing Director di Dreame Western Europe:

Essere riconosciuti dal TIME come una delle migliori invenzioni dell’anno conferma la rilevanza del nostro approccio incentrato sull’utente. L’X50 Ultra Complete incarna questa ambizione, offrendo una potente tecnologia autonoma progettata per adattarsi perfettamente alle sfide della pulizia quotidiana.

La tecnologia di locomozione ProLeap come dicevamo consente all’aspirapolvere di superare ostacoli alti fino a 6 cm come soglie e gradini bassi senza bisogno di interventi manuali grazie un braccio oscillante motorizzato. Ma non è solo questo che rende speciale questo modello.

Per esempio usa anche un sistema di mappatura basato su tecnologia LiDAR DToF che effettua una scansione a 360 gradi per regolare dinamicamente l’altezza in modo da passare perfino sotto i mobili.

Le spazzole invece sono costruite in modo tale da ridurre la formazione di grovigli di capelli mentre il modulo di pulizia del mop presenta un sistema di lavaggio e asciugatura automatica ad alta temperatura che raggiunge gli 80 °C.

Sono presenti anche bracci flessibili che migliorano la pulizia lungo i bordi e negli angoli, supportati da sensori con doppia visione capaci di riconoscere fino a 200 tipi di oggetti.

La premiazione del TIME avviene all’interno di un contesto di attenzione crescente verso le tecnologie per la casa, in particolare quelle autonome o basate su intelligenza artificiale, e il Dreame X50 Ultra Complete emerge sulla concorrenza perché riesce ad affrontare scenari di pulizia domestica complessi grazie a questa combinazione di componenti meccanici e algoritmi intelligenti.

Disponibilità e prezzo

Dreame X50 Ultra Complete costa 1.599 € ma al momento si può comprare su Amazon in offerta a 1.099 € in versione base, oppure 1.299 € con un generoso kit di parti di ricambio.

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Altro da Dreame

Per scoprire gli altri prodotti dell’azienda date un’occhiata a questa sezione del nostro sito web.