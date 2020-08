Cover e modelli iPhone 12 mostrano come potrebbero essere

Prima arrivano le cover iPhone 12 e poi i terminali veri e propri: è successo praticamente tutti gli anni in estate e si ripete anche per la prossima generazione in arrivo. Con le primissime cover iPhone 12, alcune delle quali improbabili ma già proposte in vendita su Amazon (meglio aspettare), fanno capolino in rete anche nuove unità dummy, modelli non funzionanti che i costruttori di accessori e custodie impiegano per prove e misurazioni.

La cosa più interessante delle unità dummy o mockup è che in qualche modo possono anticipare il design, quest’anno atteso simile a iPad Pro o meglio ancora a quello di iPhone 4, ritenuto ancora oggi da molti appassionati e osservatori come l’iPhone più bello di sempre.

Via bordi e profili super arrotondati che conosciamo bene fin da iPhone 6 e seguenti, per ritornare agli angoli meno pronunciati e bordi appiattiti. Le foto delle cover iPhone 12 che riportiamo in questo articolo da 9to5Mac, provengono dal sito israeliano HaAppelistim: fanno intravvedere unità dummy che richiamano da vicino iPhone 4, . Per la cronaca i vari modelli di cover, trasparenti, sottili, con copertura totale e in diversi colori riportano per lo più il logo di Sketch, uno dei marchi più noti per le cover iPhone.

Inutile però concentrarsi sui dettagli come il notch per Face ID e il comparto fotocamere sul retro, perché per tutti i costruttori di cover non importa che l’ingombro del notch sia esattamente identico a quello che farà Apple: stesso discorso per la posizione e la dimensione dei singoli obiettivi sul retro. La funzione del mockup è completa e riuscita quando riesce a ospitare e proteggere il nuovo terminale, combaciando per dimensioni, forma, pulsanti e per il foro del comparto fotocamere sul retro.

