Aspirapolvereb Xiaomi Mi, rimuove polvere e acari: minimo storico a 175,83

Xiaomi Mi, un aspirapolvere senza filo capace di rimuovere polvere, detriti ed acari, oggi si compra al prezzo più basso: 175,83 euro.

Stiamo parlando di un prodotto simile per tipologia al Roidmi Xiaomi F8 Lite; lanciato questa estate te si distingue per dimensioni compatte e potenza elevata: 100W. Ha un’autonomia di 30 min di funzionamento interrotto in modo standard e 10 min in modalità Max. max. La modalità Max genera una potenza di aspirazione 4 volte maggiore. I 9 cicloni generano un flusso d’aria in grado di assorbire polvere fine e allergeni, evitando il blocco del filtro.

Ecco qui di seguito le principali caratteristiche

Potente e leggera: potenza di aspirazione max 90AW, motore elettrico DC senza spazzole, ruota fino a 100.000 giri al minuto

La tecnologia avanzata dei cicloni garantisce una potenza di aspirazione sempre maggiore

Durata batteria 30 minuti di durata, copre fino a 160m²

Cinque livelli di filtrazione gli permettono di eliminare la polvere fine del 99,97% ( 0,3μm)

Quattro accessori per la pulizia e base di ricarica con supporto a parete inclusi nella confezione

Xiaomi Mi si trova in commercio ad un prezzo che solitamente si aggira intorno ai 200 euro. Oggi in offerta speciale Amazon lo presenta a 173,83 euro, il prezzo migliore che abbiamo visto in circolazione.

