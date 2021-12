Covid 19, a New York Apple Store aperti solo a metà

Torna lo spettro delle chiusure dei negozi per via del Covid, che sembra abbattersi adesso con nuova insistenza sulle attività commerciali. Anche Apple non ne va esente. Tutti gli Apple Store a New York sono aperti a mezzo servizio: è possibile recarsi in negozio solo per il ritiro di ordini online.

La novità è stata notata inizialmente da Mark Gurman di Bloomberg. Nel momento in cui scriviamo tutti gli Apple Store di New York City si sono uniti all’elenco delle sedi che chiudono i battenti alla maggior parte dei clienti, a causa di un picco nel numero di infezioni da COVID-19.

La scorsa settimana, Apple ha chiuso sette negozi in Nord America in un solo giorno per via dell’incremento di tamponi positivi riscontrati tra i dipendenti, aumentati a dismisura. MacRumors ha sottolineato che anche prima di questo annuncio, il sito Web di Apple elencava già più di 20 sedi chiuse a causa degli effetti della pandemia. Insomma, si tratta di una situazioni in divenire, che sembra aver assunto in trend negativo, con un incrementi del numero dei negozi chiusi.

Per i clienti a New York City, comunque, non tutto è perduto: i negozi della Mela sono ancora accessibili se si dispone di un appuntamento per ritirare un ordine effettuato online. Tutti gli altri servizi, come il supporto tecnico Genius Bar o lo shopping su appuntamento, sono attualmente elencati come non disponibili. Non si sa quanto durerà la situazione attuale, e Apple non offre più l’opzione di consegna gratuita in due ore che ha spinto nella settimana scorsa durante le vacanze.