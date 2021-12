Da Bluetti i saldi di Natale, fino a 500 euro di sconto

Tornano le offerte Bluetti su alcune delle batterie più vendute dell’azienda, utili per alimentare tutta la casa sfruttando i raggi solari per accumulare l’energia necessaria: con i saldi di Natale fino al 6 gennaio quattro modelli sono in sconto, e si risparmiano fino a 500 euro.

La prima batteria in promozione è la AC200P, tra le più performanti del catalogo grazie alla capacità di erogare 2.000 Watt (4.800 Watt di picco) alimentando così griglie elettriche, condizionatori d’aria, trapani, bollitori, caffettiere e via dicendo. L’azienda promette più di 3.500 cicli per un prodotto che è in grado di soddisfare le esigenze di tutta la famiglia attraverso due prese Schuko, quattro USB e una USB-C, oltre a due piastre per la ricarica a induzione. Questa batteria generalmente costa 1.999,99 euro mentre con i saldi di Natale viene a costare 1.699,99 euro.

In sconto c’è poi AC50S, una batteria da 500 Wh progettata per offrire un’alimentazione di backup in caso di interruzione di corrente o per alimentare ad esempio prodotti elettrici con una potenza nominale inferiore ai 300 Watt in campeggio, motivo per cui è piuttosto compatta e facile da trasportare. Ve ne abbiamo parlato in maniera più approfondita con una recensione pubblicata a inizio anno e che potete leggere (o rileggere) cliccando qui. Il prezzo di 539,99 euro viene ridotto a 459 euro grazie all’offerta attualmente in corso.

Il terzo prodotto in promozione è EB55, che può essere usato per tutti quegli elettrodomestici che hanno un consumo energetico massimo di 700 Watt, sebbene dispositivo con un’elevata potenza di avviamento come i condizionatori d’aria potrebbero attivare la modalità di protezione da sovratensione anche se la loro potenza nominale è inferiore ai 700 Watt poc’anzi citati. Anziché 659 euro costerà 559,99 euro.

Per finire c’è in sconto EB70, dotato di dieci prese e capace di alimentare quasi tutti i dispositivi normalmente più utilizzati in viaggio o in caso di interruzione di corrente, come telefoni, computer, fornelli elettrici o piccole stufette. Il prezzo da 759,99 euro scende a 659 euro.

Queste sono le offerte migliori ma potete dare un’occhiata all’intera promozione Bluetti dei saldi di Natale cliccando qui. Vi ricordiamo che questi sconti, salvo esaurimento scorte, terminano il 6 gennaio 2022.