Apple Store chiusi fino a nuovo avviso per coronavirus

Lo scorso weekend la multinazionale di Cupertino ha comunicato che gli Apple Store sarebbero rimasti chiusi fino al 27 marzo per l’epidemia coronavirus, indicando la possibile riapertura per il 28 marzo, ora però Apple cambia i propri piani informando che gli Apple Store rimangono chiusi fino a nuovo avviso. La nota è pubblicata in un banner nella pagina web principale in USA e in altri stati: nel momento in cui scriviamo non è ancora apparsa sul sito web del nostro Paese.

Gli utenti possono comunque continuare a effettuare acquisti tramite Apple Store online e anche tramite l’app Apple Store, oltre che via telefono chiamando il numero 800 554 533. Continua a funzionare anche il sistema di assistenza e supporto Apple, disponibile a partire da questa pagina. Si puo’ chiamare, chattare o inviare un’e-mail con un esperto subito, oppure chiedere di essere richiamati quando è meglio per il cliente.

I piani di Apple seguono l’evoluzione dell’emergenza coronavirus, ormai diffusa su scala globale. La FAQ pubblicata da Apple nelle scorse ore indica ancora che la chiusura di tutti gli Apple Store nel mondo, Cina esclusa, proseguirà fino al 27 marzo, prolungando il tempo utile per la restituzione di 14 settimane a partire dalla riapertura indicata per il 28 marzo.

Tenendo conto che ora la società indica Apple Store chiusi fino a nuovo avviso, è possibile che la riapertura per il 28 marzo potrebbe avvenire solo in alcuni stati e per alcuni store, mentre altrove il periodo forzato di chiusura potrebbe essere prolungato in base alla situazione locale dell’epidemia.

In Cina, dove coronavirus ha iniziato a diffondersi, il numero dei contagi è sensibilmente calato e al momento è l’unico Paese in cui tutti i negozi Apple sono aperti anche se con orario ridotto. L’Italia è stato il secondo Paese più colpito dall’epidemia, con chiusura totale dei negozi Apple annunciata il 12 marzo, mentre per il resto del mondo la chiusura è stata annunciata il 14 marzo.

Tutti gli articoli di macitynet che parlano degli Apple Store e di Apple sono disponibili ai rispettivi collegamenti. Per tutti gli articoli che parlano di coronavirus e sull’impatto su Apple e sul mondo della tecnologia si parte da questa pagina.