Crash Bandicoot arriva su iPhone e Android nel 2021

Quando lo sviluppatore King (Activision) ha rivelato di essere al lavoro su un gioco di Crash Bandicoot per dispositivi mobili a luglio scorso, non aveva ancora fornito una data di lancio per il titolo. Ora, lo sviluppatore dietro il prodotto (autore anche del tormentone Candy Crush) ha annunciato che Crash Bandicoot: On the Run! sarà disponibile per iPhone e dispositivi Android nella primavera del 2021.

Certo, non è una data di rilascio particolarmente dettagliata, ma ora almeno i giocatori potranno avere un’idea più chiara di quando potranno scaricare il titolo. Il gioco sarà un endless runner con visuale alle spalle del protagoniosta, che avrà anche la possibilità di servirsi di armi, oltre a dover saltare per schivare gli ostacoli disposti lungo il cammino.

Non solo sarà presente Crash, ma anche altri personaggi giocabili, che i fan della serie hanno imparato a conoscere nel corso degli anni. Tra questi Coco, il buffo Fake Crash e la nemesi dell’eroe Neo Cortex, che dovrà essere sconfitto nel laboratorio, che è uno dei livelli più notoriamente difficili di tutto il franchise.

Gli utenti iOS potranno pre registrarsi per scaricare il titolo sull’App Store. King ha aperto le pre-registrazioni per Android a luglio, quindi è già possibile volgere l’attenzione sulle pagine di Google Play Store per prenotarsi e non perdere l’uscita del gioco al lancio.

Registrandosi, peraltro, l’utente riceverà una notifica quando il gioco sarà disponibile per il download e una skin Blue Hyena esclusiva per dispositivi mobili in Crash Team Racing: Nitro Fueled il giorno del lancio.

