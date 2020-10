Samsung forse toglierà cuffie e carica batteria nell’erede di Galaxy S20

Il copione della rimozione del jack audio si ripete: prima Apple lo fa, poi Samsung ridicolizza la scelta, infine però il colosso coreano fa esattamente la stessa cosa: ora tutto potrebbe ripertesi per la rimozione di cuffie e carica batteria negli iPhone 12.

Dopo la presentazione dei nuovi iPhone 12, Samsung non ha perso tempo e ha preso in giro Apple per l’idea di rimuovere dalle confezioni sia le cuffie che i carica batteria. Secondo la multinazionale di Cupertino, in giro ne esistono a miliardi e questi accessori sono già nelle case di chi ha avuto un iPhone o altro tipo di smartphone e questa scelta sarebbe un modo per ridurre gli sprechi e fare qualcosa di utile per l’ambiente.

La confezione dei nuovi iPhone 12 è molto più piccola rispetto ai precedenti, scelta che a detta di Apple consente di trasportare un maggior numero di smartphone in un unico container e ridurre l’impronta ambientale. Samsung, come dicevano, ha preso in giro Apple, ma a quanto pare ha intenzione di seguire l’esempio e rendere più piccole le confezioni dei nuovi smartohone eliminando caricabatteria e auricolari di serie.

La voce era già circolata e ora nuove conferme arrivano dal sito sudcoreano ChosunBiz secondo il quale Samsung sta ragionando sulla questione. L’azienda coreana adotterà probabilmente la stessa strategia di Apple evidenziando ragioni ecologiche per rimuovere l’alimentatore e le cuffie, ricavando un po’ più di margine per ogni prodotto e guadagnano di più proponendo gli auricolari senza filo.

Il Galaxy S21 (o Galaxy S30 come si chiamerà secondo altri) seguirà dunque il percorso tracciato dall’iPhone 12. Se tutto ciò sarà vero, avremo conferma entro gennaio del prossimo anno, quando l’azienda sudcoreana dovrebbe presentare lo smartphone top di gamma per il 2021.

Una curiosità: in Francia i produttori di smartphne (Apple e anche Samsung eventualmente in futuro) devono includere nella confezione dei telefoni gli auricolari per via della legislazione locale che obbliga tutti i produttori di smartphone di includere un “kit vivavoce” per proteggere i bambini sotto i 14 anni dal potenziale rischio delle onde radio elettromagnetiche.

Tutte le novità degli iPhone 12 sono riassunte in questo articolo. Invece tutto quello che Apple ha presentato nel keynote del 13 ottobre è riassunto qui.