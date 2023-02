Crescono le e-bike, decollano i cargo, i trend della mobilità sostenibile

Pur senza i numeri di crescita vertiginosa del periodo pandemico, la bicicletta e il mondo delle due ruote continuano a godere di ottima salute, e soprattutto si confermano una delle alternative di mobilità più promettenti e convincenti in un mondo costretto – dalla crisi energetica come dal cambiamento climatico – a cercare nuove modalità e stili di vita.

Repower ha presentato la settima edizione del White Paper “La mobilità sostenibile e i veicoli elettrici”, un report divenuto un punto di riferimento per il settore della mobilità green, una “fotografia” dell’attuale situazione della mobilità a livello globale, analizzandone prospettive, innovazioni e principali tendenze.

Una diapositiva (qui i detatgli) nella quale, pur con un rallentamento inevitabile dopo l’esplosione coincisa con la pandemia di COVID 19, la bicicletta continua a mostrare un trend incoraggiante. In particolare, i più recenti dati ANCMA evidenziano come le e-bike continuino ad entrare nella vita di sempre più persone: in Italia sono stati 295.000 i pezzi venduti nel 2021, rispetto ai 280.000 dell’anno precedente.

Trend positivo anche per quanto riguarda in generale le due ruote elettriche che segnano un complessivo +59% rispetto al 2021 (ciclomotori +53,3%, scooter +56,9%, moto +7,5%) e i quadricicli elettrici (+74,1%). Da sottolineare anche l’exploit dei cargo bike, per i quali l’European Cargo Bike Survey stima una vendita di oltre 500.000 unità in Europa nell’anno 2022 (+68% rispetto al 2021). Una tendenza che fa riflettere, in una fase nella quale il caro carburanti ha creato ulteriore urgenza sulla ricerca di soluzioni alternative, anche e soprattutto sulle brevi percorrenze, e che in prospettiva potrà essere ulteriormente alimentata dalle politiche delle “Città 30”, già adottate in molti poli di primo piano e già annunciata anche da Milano a partire dal 2024.

In calo invece il settore automotive che ha registrato nel 2022 un -9,7% di immatricolazioni sul 2021 (-31,3% sul 2019), sebbene il colpo di coda a fine anno abbia fatto segnalare un +21% sul dicembre 2021. In generale, l’elettrico in Italia è stato in affanno per tutto il 2022 con una flessione del 27,1% sul 2021 per quanto riguarda le vendite delle full-electric, anche se i segnali di gennaio 2023 fanno presagire un risveglio. Una nota positiva è rappresentata dall’infrastruttura di ricarica, che è cresciuta del 41% rispetto al 2021.

Per tutte le notizie di macitynet che trattano di veicoli elettrici, mobilità smart e guida autonoma rimandiamo alla sezione ViaggiareSmart del nostro sito.