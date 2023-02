La chiavetta SONIZOON si protegge con l’impronta digitale

Volete una chiavetta USB che si possa collegare a computer e dispositivi mobili e che al contempo possa proteggere tutti i dati in essa contenuti in maniera davvero efficace? Allora non fatevi scappare l’offerta sulla soluzione di SONIZOON, che al momento trovate a 49,62 €.

Questa chiavetta innanzitutto presenta due spine: da un lato c’è l’USB-A che permette di collegarla a qualsiasi computer, anche quelli di vecchia generazione, dall’altro invece c’è una USB-C 3.2 che trasferisce i dati a 5 Gbps e che permette di collegarla ai nuovi MacBook, agli iPad, ai dispositivi Android e a tutti gli altri che presentano una presa di questo tipo.

È compatibile con tutte le macchine su cui gira Windows 7 o successivi, macOS 10.3 o successivi, Android, iPadOS e HarmonyOS.

Come dicevamo poi è in grado di crittografare e proteggere i dati in maniera sicura perché presenta un sensore per la scansione delle impronte digitali che ne impedisce la lettura della memoria al primo che capita. Può tenere in memoria fino a due impronte, quindi possono usarla due persone diversi oppure lo stesso proprietario può decidere di memorizzare quelle di due dita diverse.

Presenta inoltre un interruttore per bloccare meccanicamente la scrittura dei dati, così da prevenire modifiche accidentali come cancellazione o aggiunta di file non desiderate.

Per finire la scheda tecnica conferma il supporto a Windows To Go, quella funzionalità che permette di effettuare l’avvio del sistema operativo da dispositivi USB come questa chiavetta che appunto può contenere sia Windows che i programmi, le impostazioni e i file dell’utente.

Tutto questo è racchiuso in una chiavetta che misura 7 x 1,7 x 0,7 centimetri e che pesa appena 20 grammi.

La promozione

Se siete interessati all’acquisto, la trovate attualmente in sconto: per la versione da 128 GB invece di 55,14 € risparmiate il 10% pagandola 49,62 €. È disponibile anche nei tagli di memoria da 64 GB, 256 GB e 512 GB, chiaramente a prezzi diversi.

Ricordiamo che fra i metodi di pagamento è disponibile anche PayPal, che garantisce la possibilità di usufruire della protezione acquisti PayPal in caso di necessità. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.