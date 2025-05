Mail per iPhone, come tornare alla vista elenco dopo avere cancellato un messaggio

C’è un comportamento che potrebbe non essere gradito da tutti con l”app Mail: se si visualizza un messaggio di posta e si cancella quest’ultimo, in automatico Mail mostra il messaggio successivo.

Da iOS 18.4 in poi Apple ha integrato la possibilità di NON visualizzare il messaggio successivo dopo la cancellazione di quello visualizzato in precedenza. È interessante per chi vuole eliminare un messaggio ma vuole lasciare impostato come da leggere quello successivo, senza bisogno di aprirlo per forza.

Per decidere il comportamento gradito da iOS 18.4 in poi potete selezionare Impostazioni > App > Mail, da qui selezionare la voce “Eliminazione o spostamento di un messaggio” e scegliere il comportamento desiderato: “Visualizza messaggio successivo” (il comportamento di default) o “Non selezionare un messaggio” (per tornare alla lista dei messaggi dopo la cancellazione di un messaggio di posta).

