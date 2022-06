L’app Orologio di macOS Ventura

Ogni anno macOS si arricchisce di nuove funzionalità, alcune prese in presito da iOS. Abbiamo già visto l’app Meteo (ora disponibile su macOS e iPad) e una diversa app portata sul nuovo macOS Ventura grazie a Catalyst è Orologio.

Se conoscete l’app Orologio per iPad, l’app per macOS Ventura è praticamente identiche, ad eccezione di trascurabili differenze. L’interfaccia dell’app è stata adattata per gli schermi più grandi e il mouse, e le schede “Ore locali”, “Sveglia”, “Cronometro” e “Timer” sono state collocate nella parte superiore della finestra principale. Non c’è un pulsante modifica ma è possibile eliminare gli orologi attuali rimanendo fermi con il cursore del mouse su quello che vogliamo eliminare facendo click sul segno “x”.

Facendo click sul pulsante “+” in alto a destra nella finestra principale è possibile indicare una o più città; superando le cinque città, è possibile scorrere la parte inferiore della finestra e visualizzare la città di nostro interesse.

La sezione “Sveglia” permette di impostare un timer specificando una etichetta, il suono da usare e se usare o meno la funzionalità “snooze” (una pressione che esclude momentaneamente l’audio per poi riattivarlo).

Il Cronometro permette di misurare il tempo, registrare un giro e azzerare il cronometro; il timer permette di imposta la durata e un suono da riprodurre al termine del conto alla rovescia (anche quando l’app non è in primo piano, nella barra dei menu è possibile visualizzare il conto alla rovescia).

Come su iPad, l’icona dell’app è visualizzata dinamicamente nel Dock mostrando l’ora reale. L’app è comoda per districarsi tra i fusi orari o impostare al volo una sveglia (si può usare anche Siri con frasi del tipo: “Che ore sono a Tokyo?” o “Svegliami domani alle 7”). È anche possibile sfruttare i Comandi Rapidi e dunque interessanti possibili integrazioni per il proprio flusso di lavoro.

Nei prossimi giorni esamineremo in dettaglio le varie novità di macOS Ventura. Come accennato la beta è già disponibile per gli sviluppatori e a luglio dovrebbe arrivare la versione per i beta tester. La versione definitiva di macOS Ventura sarà disponibile in autunno come aggiornamento software gratuito.

Rispetto a macOS Monterey, Apple ha ristretto il numero di Mac sui quali sarà possibile installare il nuovo sistema. Il link da seguire sul nostro sito per le novità di macOS Ventura è questo.