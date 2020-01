Cuffie Beats Solo Pro a cancellazione di rumore scontate di 65 € su Amazon

Se vi interessa il meglio del meglio delle cuffie Beats, andate su Amazon: le Beats Solo Pro sono in quasi tutti i colori al prezzo minimo del mercato: 235,99 euro, 65 euro meno del prezzo ufficiale

Stiamo parlando dell’ultimo e più innovativo prodotto di Beats, l’azienda specializzata in cuffie ed auricolari controllata da Apple. Sono state presentate solo alcune settimane fa, poco prima degli Airpods Pro, con i quali condividono alcune tecnologie. In particolare usano lo stesso sistema per la riduzione del rumore con calibrazione in tempo reale e la Modalità Trasparenza (Transparency) con la quale i rumori esterni vengono lasciati filtrare in maniera naturale. La riduzione del rumore è affidata anche ai cuscinetti che avvolgono in maniera naturale le orecchie. Il materiale è accuratamente scelto per ridurre la sensazione di riscaldamento di calore che altri prodotti di qualità più bassa provocano.

Grazie alla presenza del chip audio Apple H1 sulle cuffie Apple Beats Solo Pro arrivano anche le funzioni finora disponibili esclusivamente su AirPods 2 e PowerBeats Pro, tra cui il comando vocale Hey Siri per azionare l’assistente vocale senza usare le mani. Oltre a semplificare e migliorare il collegamento wireless con tutti i dispositivi di Apple, il chip riduce sensibilmente anche i consumi di energia.

Trattandosi di cuffie e non di semplici auricolari la qualità del suono è eccellente. Trattandosi di un prodotto Beats le tonalità virano verso il basso con una forte impostazione “calda”. La separazione, sempre grazie al fatto che parliamo di cuffie over the ear, è eccellente e la definizione lo è altrettanto. Si tratta di un ottimo prodotto musicalmente parlando.

Tecnicamente abbiamo anche altre funzioni interessanti, mutuate dagli ultimi prodotti Apple

Caricabatterie rapido con connettore USB-C

Spegnimento e accensione automatica alla chiusura ed apertura

Controlli completi attraverso tasti touch

Autonomia estesa: 22 ore con cancellazione del rumore attiva, 40 senza

Funzione Fast Fuel: 10 minuti di ricarica equivalgono a 3 ore di autonomia

Tinte in colori opachi

Queste cuffie vengono vendute da Apple a 299,90 euro. Su mercato dei rivenditori autorizzati hanno questo stesso prezzo. Amazon le vende scontate solitamente a 250 euro. Ora la sconta ulteriormente a 235 nel colore grigio. Sono scontati anche i colori bianco e nero

Click qui per comprare

Se l’offerta di questa pagina non fosse più disponibile consultate la nostra sezione Offerte Apple su Amazon per verificare le ultimissime segnalazioni.