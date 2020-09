LG Wing è il primo smartphone di LG Explorer Project

“Explorer Project” è l’iniziativa di LG che comprende una categoria di prodotti e dispositivi in grado di produrre esperienze di utilizzo diverse e ancora inesplorate.

Il progetto è stato presentato oggi 14 Settembre con il Lancio di LG Wing e di nuovi servizi in collaborazione con terze parti.

La novità apre le porte a una nuova strategia focalizzata su nuovi touchpoint e territori sconosciuti nel mondo mobile.

Con “Explorer Project” LG vuole portare una ventata di idee fresche grazie all’aiuto di partner esperti e credibili. Rave, Ficto, Tubi e NAVER sono i primi tra questi nomi che insieme a Qualcomm fornitrice dei processori e chipset di ultima generazione contibuiscono a creare dispositivi originali e potenti.

Di cosa si occupano i partner di questo progetto?

Rave consente agli utenti, ovunque essi siano, di condividere lo streaming di contenuti mentre chattano con i propri amici; Ficto, pioniere nel revenue sharing per contenuti mobile, ha deciso di lanciare il suo servizio streaming a livello mondiale insieme a “Explorer Project”. Tubi, il più grande servizio streaming gratuito con inserzioni pubblicitarie, è anch’esso uno dei primi partner che si uniscono a “Explorer Project”. Infine il leader dei motori di ricerca sud-coreano NAVER ha lavorato in stretta collaborazione con LG per la creazione del Dual Screen e sta sviluppando una versione del proprio browser Whale con caratteristiche di navigazione uniche per i dispositivi di “Explorer Project”.

Ma veniamo a LG Wing: mentre scriviamo è in corso di presentazione ma potete notare da subito la sua caratteristica principale: uno schermo rotante che svela nella parte bassa un secondo schermo che vi permette un reale multitasking multischermo con un dispositivo che ha le dimensioni di uno smartphone di poco piiù di 6″.

Tornate su questa pagina per altre foto e dettagli nel corso del pomeriggio.

Le caratteristiche della sezione per le riprese foto e video sono di tutto rispetto aiutate da quello che LG chama “Gimbal Mode”: in pratica grazie alla parte posteriore della conchigila è possibile impugnare lo smarphone e controllarne le opzioni come se si disponesse di un gimbal e servirsi della capacità di stabilizzazione a bordo.

Ovviamente, come vedete dalle schermate qui sopra ampio risalto è dato all’uso contemporaneo di video, gps e giochi senza che eventuali controlli. notifiche, messaggi, allarmi o chiamate invadano lo schermo e senza dover avere un piccolo box difficile da leggere in sovrapposizione…