Gli AirTags con design a bottone trapelano in rete

Il design semplice e circolare era già stato indicato fin dalle prime anticipazioni degli AirTags, risalenti allo scorso anno, ora invece in rete circolano i primi render del piccolo dispositivo trovatutto che Cupertino con ogni probabilità introdurrà entro la fine di quest’anno anzi, secondo alcuni potrebbe già arrivare durante l’evento Apple del 15 settembre, insieme ad Apple Watch 6 e al nuovo iPad Air 4.

Si tratta di un dispositivo piccolo, compatto e presumibilmente anche molto leggero, con parte superiore in plastica e retro in metallo: proprio qui sul retro è inciso il logo Apple, oltre che il nome del dispositivo e le altre scritte con certificazioni di legge. Osservando il render di AirTags il design ricorda molto da vicino quello di un bottone. Le immagini che riportiamo in questo articolo arrivano da Jon Prosser, prolifico leaker che nel suo curriculum vanta una lunga serie di anticipazioni Android e, più recentemente anche sul mondo Apple, anche se qui con qualche previsione errata.



In ogni caso Prosser dichiara che i render di AirTags sono stati realizzati in grafica 3D a partire da un video nel quale sono stati ripresi i dispositivi veri e propri, filmato che però il leaker ha deciso di non pubblicare e di trasformare in render 3D per coprire e tutelare le sue fonti.

Di AirTags, del loro funzionamento in abbinamento all’app Find My di Apple abbiamo parlato estesamente qui. Non possono ricevere dati ma trasmettono segnali sia via Bluetooth che con tecnologia Ultra Wide Band, in questo modo possono essere rilevati da iPhone 11 per localizzare gli oggetti o i dispositivi a cui sono associati. Secondo Prosser la tecnologia Ultra Wide Band del chip Apple U1 (finora impiegato solo per AirDrop) verrà estesa e implementata in tutti i futuri prodotti e dispositivi di Cupertino.

Tutti gli articoli di macitynet che parlano di iPhone, iPad, Mac e Apple Watch sono disponibili ai rispettivi collegamenti. Tutto quello che c’è da sapere sulle prossime versioni di iOS 14, iPadOS 14, macOS Big Sur e Apple Watch 7 è riassunto negli approfondimenti di macirtynet ai rispettivi collegamenti.