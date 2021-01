Planner 5D, l’app per progettare casa con iPhone e iPad

Esistono tantissimi software che permettono di creare planimetrie in due o tre dimensioni, ma poche sono intuitive e a portata di mano come Planner 5D. L’app infatti non richiede necessariamente un computer perché è progettata per funzionare anche su iPhone e iPad, e non ha bisogno nemmeno dell’ultima versione del sistema operativo, quindi funziona su moltissimi modelli, anche piuttosto datati, attualmente in circolazione.

Si tratta di una soluzione molto utile soprattutto a chi ha intenzione di ristrutturare, rinnovare o progettare la casa dei sogni perché mette a disposizione tutti gli strumenti utili per creare planimetrie in 2D o in 3D (e poi convertirle in uno o nell’altro formato in un click) e poi personalizzare gli ambienti attraverso un catalogo di oggetti già pronti. Ce ne sono più di 5.000 il che vuol dire che si può creare facilmente l’aspetto degli interni di qualsiasi stanza, in modo da farsi un’idea molto chiara di ciò che si intende realizzare poi nella realtà.

Programmi di questo tipo, spesso su computer sono anche difficili da usare mentre qui il sistema è facilitato dall’intuitività dei touchscreen. Per disegnare le pareti ad esempio basta selezionare lo strumento e trascinare il dito nell’area desiderata, così come in un click si possono posizionare porte e finestre. Come dicevamo ci sono oggetti d’arredamento per tutte le stanze: bagno, cucina, camera da letto, soggiorno e via dicendo, con soluzioni utili anche per chi ha bisogno di disegnare ed arredare virtualmente ufficio e giardino.

Si può disegnare la planimetria da zero oppure partire da uno dei progetti campione inclusi nell’app, personalizzando colori, texture e dimensioni dei vari oggetti. Il catalogo come dicevamo nel momento in cui scriviamo ne include più di cinquemila ma gli sviluppatori periodicamente ne aggiungono di nuovi, rendendo l’app tra le più complete presenti su App Store. Non ci sono limiti al numero di progetti che si possono creare e poi memorizzare e se si effettua l’accesso con Google o Facebook i progetti possono essere anche ultimati su altre piattaforme, comprese quelle desktop. Possono anche essere esportati o semplicemente condivisi con amici, parenti o con il negoziante al quale ci si sta affidando per la fornitura degli interni o per la costruzione dell’intera struttura.

Per usare l’app non è richiesta una connessione ad internet e per provarla non serve neppure pagarla perché è disponibile gratuitamente su App Store in versione universale per iPhone e iPad. Abbonandosi poi al prezzo di 9,99 dollari l’anno (oppure 4,99 dollari al mese, conveniente solo a chi vuole usarla per poche settimane al massimo) è possibile accedere all’intero catalogo e personalizzare i mobili.