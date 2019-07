Recensione cuffie a cancellazione del rumore attiva MPOW H16: incredibili

Se c’è un produttore di accessori audio per smartphone e tablet che negli ultimi anni ha fatto passi da gigante nella qualità, quello è certamente MPOW. Sono moltissime le cuffie del produttore che la redazione di Macitynet ha testato negli anni, ma probabilmente quella di cui stiamo per raccontarvi è davvero una delle migliori, se non la migliore. Per tutto, per rapporto qualità prezzo, per costruzione, per qualità sonora. Di certo non perfette, ma per quel che costano abbiamo una sola parola: incredibili.

MPOW è un produttore che ha sempre proposto all’utenza prodotti di buona fattura, di fascia non alta, ma ad un prezzo assolutamente congruo. Con le cuffie H16 ANC, secondo il nostro parere, ha davvero fatto un passo in avanti. La confezione di vendita non riserva particolari sorprese, e oltre al cavo di ricarica e quello jack, offre un custodia morbida in velcro per il trasporto, utile se la si deve riporre in valigia o all’interno di uno zaino. Le cuffie sono pieghevole e quindi si prestano particolarmente per essere trasportate, occupando davvero poco spazio.

Il design delle MPOW H16 è particolarmente riuscito. Non certamente originale o troppo ricercato, anche perché all’interno di questo mercato così affollato sarebbe davvero difficile proporre qualcosa di nuovo. Alla vista, però, si tratta di cuffie che si lasciano ben guardare, con padiglioni auricolari allungati, che sin da subito possiamo etichettare come comodi, avvolgenti, da poter tenere alle orecchie anche per tutta la visione di un film.

Ovviamente, il materiale principale è la plastica, anche se teniamo a specificare, che si tratta di una buona plastica: robusta, ben assemblata e particolarmente confortevole al tatto, tanto da farle risultare delle cuffie di qualità medio alta.

La leggerezza delle cuffie e i padiglioni ovali di forma allungata si fanno apprezzare fin da subito, con un peso di appena 259 grammi assolutamente ben distribuito. Belle all’aspetto, ben costruite, ma come suonano?

Probabilmente ancora meglio di quanto ci si potrebbe aspettare. Anche se l’estetica e la costruzione facevano ben sperare, indossate restituiscono una sensazione che non ci si aspetta da un prodotto di questo prezzo.

La qualità e la potenza audio erogati sono notevoli, più la qualità, che non la potenza. Il volume è comunque molto alto, ma quello che stupisce di più è la compostezza del suono, dove non c’è nulla di fuori posto. Ovviamente non sono cuffie per audiofili, ma il risultato sonoro è eccezionale. Le cuffie, accese, creano un effetto isolamento pressoché totale, non riuscendo più a comprendere una sola parola di chi ci parla standoci al fianco o di fronte a pochi centimetri. Le tonalità alte pulite, i medi distinti e perfettamente percepibili e bassi che pompano in modo netto, ma senza risultare troppo invadenti e fastidiosi. Il suono è, dunque, particolarmente equilibrato, in tutto, e nel complesso la qualità è ottima.

Anche ai volumi massimi non si incappa mai in alcuna distorsione sonora, tutto resta estremamente pulito e composto, con alti medi e bassi presenti e incisivi, ma mai invasivi.

C’è pure il tasto dedicato alla cancellazione del rumore, che su una cuffia low cost genera sempre una certa curiosità. Come facile intuibile non è questa la caratteristica cardine delle cuffie, anche se l’attivazione del cambia notevolmente il profilo audio, con evidente perdita sui bassi. Il suono sembra quasi più spento, meno avvolgente, ma tale modalità riesce a ridurre suono nelle tonalità più basse e costanti, mentre lascia udibili suoni di altro tipo. Se siete alla ricerca di cuffie che abbiano nella cancellazione del rumore la vostra qualità preferita, allora H16 potrebbero deludervi, ma nel complesso la qualità sonora di questa periferica è eccezionale.

Probabilmente, H16 risulterà essere un valido alleato in treno, in aereo o in bus, sia con la modalità ANC, che senza, dove il suono è talmente avvolgente e corposo che vi isolerà completamente dal brusio circostante. A dire il vero, stiamo “attaccando” la cancellazione del rumore come “contro”, perché null’altro avremmo da segnalarvi in negativo. Si tratta solo di un piccolo appunto, che non possiamo non fare, ma sul quale in effetti non possiamo puntare troppo, considerando che H16 costano meno di 50 euro.

Preferiamo, invece, con estrema sincerità, consigliarvele senza riserve: se siete alla ricerca di un buon paio di cuffie over ear, non possiamo che indicarvi queste MPOW appena provate.

Conclusioni

MPOW H16 sono cuffie con cancellazione del rumore dal competitivo, e dalla qualità audio eccezionale. Sentiamo di raccomandarle a chi necessità di funzioni noise cancelling di base, per lavorare in ufficio, per viaggiare in treno o in aereo: l’effetto isolamento è pressoché totale, e nella maggior parte delle situazioni riuscirete completamente a straniarvi dall’ambiente circostante.

Naturalmente, le consigliamo anche per la visione dei film: durante le prove abbiamo testato Netflix con ottimi risultati, con le cuffie che sono risultate all’altezza, anche dal punto di vista della comodità, oltre che da quello sonoro, in grado di enfatizzare al meglio effetti sonori di sottofondo.

Prezzo e disponibilità

Le cuffie MPOW H16 ANC con cancellazione del rumore e custodia morbida inclusa nella confezione, sono disponibili al prezzo di 49,99 euro a partire da questa pagina di Amazon.

Pro

Bel design

Costruzione e materiali

Qualità audio eccezionale

Buona l’autonomia

Rapporto qualità prezzo incredibile

Contro