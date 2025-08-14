Kensington H2000, cuffie USB-C con microfono per Mac e PC

Kensington H2000 è una cuffia over-ear utilizzabile con computer, smartphone e tablet con attacco USB-C. Sono presenti grandi padiglioni e il microfono (rotante) con eliminazione passiva del rumore (PNC) per bloccare i rumori circostanti, asta “flip-to-mute” e protezione integrata per l’udito.

Sono ergonomiche, vantano cuscinetti auricolari in memory foam e gel (con tessuto traspirante e trasferimento di calore per un comfort che, secondo il produttore dura tutto il giorno), e cavo USB-C in nylon anti groviglio da 1,8 m (utile per allontanarsi dal computer e alzarsi in piedi); di serie è inclusa anche una borsetta per il trasporto.

Le cuffie in questione sono plug-and-play (non sono richiesti driver o software particolari) e sono compatibili con le applicazioni per videochiamate (Zoom, Teams, ecc.) e i sistemi operativi più diffusi (macOS, Windows, ChromeOS).

I comandi offrono accesso rapido ai pulsanti per volume, riproduzione/pausa, disattivazione audio e “occupato” con spie per la conferma visiva. Quando il microfono è attivato, le spie a LED diventano rosse per ridurre al minimo le interruzioni da parte dei colleghi.

Il microfono rotante (fino a 270°) può essere indossato a destra o a sinistra, e giunti rotanti che consentono di ruotare i cuscinetti fino a 90°.

I pulsanti di accesso rapido a volume, riproduzione/pausa, disattivazione audio e spia “occupato” consentono di ottimizzare la produttività, mentre le spie a LED offrono una rassicurante conferma visiva dello stato.

Anche con USB-A

È presente un dongle da USB-C a USB-A (per collegamento a computer/smartphone di precedente generazione). Il produttore afferma che i microfoni con eliminazione dei rumori ambientali (ENC) eliminano fino al 90% dei rumori che possono distrarre, quali clic di tastiere, in modo che gli altri possano sentire chiaramente la voce dell’utente. La garanzia è di due anni. Nel momento in cui scriviamo le cuffie over-ear Kensington H2000 sono in vendita a 117,06€ su Amazon.

