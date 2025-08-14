Facebook Twitter Youtube

Questo sito contiene link di affiliazione per cui può essere compensato

Home » ViaggiareSmart » Tesla con FSD guida da sola per sette ore, il futuro è servito
ViaggiareSmart

Tesla con FSD guida da sola per sette ore, il futuro è servito

Di Daniele Piccinelli
Tesla con FSD guida da sola per sette ore, il futuro è servito - macitynet.it
Screenshot

Se proprio si vuole parlare di Tesla ed Elon Musk bisogna parlarne male, sembrano invece fare meno scalpore le buone notizie che provengono dagli USA e dalle altre nazioni in cui la guida autonoma è già legale: la tecnologia Tesla FSD Full Self Driving con supervisione continua a migliorare, superando record di percorrenza senza alcun intervento umano, come nell’ultimo video di Tesla con una Model Y che guida da sola per quasi sette ore da San Francisco a Los Angeles.

Negli USA è una delle tratte più battute dai pendolari di lungo corso della costa Ovest: il viaggio nel video Tesla è durato precisamente sei ore e mezza per una distanza di 362 miglia, circa 580 km, grosso modo come da Milano a Roma. Il costruttore non precisa la versione impiegata del software Tesla FSD: quella più avanzata è impiegata nei robotaxi attivi in Austin Texas e nella Bay Area di San Francisco, quindi al momento in un numero limitato di mezzi.

Tesla con FSD guida da sola per sette ore, il futuro è servito - macitynet.it

Comunque è molto probabile che l’impresa sia stata compiuta con la stessa versione di FSD nelle mani degli utenti e dei proprietari Tesla in USA. Un umano è richiesto al posto di guida ma solo come supervisore: le mani non devono toccare il volante e non si aziona nulla tra sterzo, freno e acceleratore. Semplicemente l’umano deve guardare sempre la strada con attenzione, in caso contrario la telecamera interna dell’abitacolo se ne accorge e disattiva il sistema di guida autonoma.

Se pensate che il video Tesla sia una esagerazione pubblicitaria vi sbagliate. Sui social e su X abbondano video e resoconti di esperienze di svariati proprietari di Tesla che con FSD hanno percorso distanze anche maggiori, senza mai toccare il volante, salvo per le operazioni di parcheggio e ricarica.

Tesla robotaxi debutta in USA senza conducente e senza clamore - macitynet.it
Tesla robotaxi in azione in Austin Texas- immagine di Tesla

Questi due ultimi scenari sono in lavorazione e già notevolmente migliorati nella versione Tesla FSD senza supervisione in esecuzione sui robotaxi, mentre arriveranno per tutti gli utenti con la versione FSD 14 che Elon Musk ha indicato in arrivo a settembre.

Nei commenti al post di Tesla si trovano decine di altri esempi: l’account Whole Mars Catalog ha guidato senza interventi dal nuovo ristorante Tesla Diner di Los Angeles fino alla sede di Tesla nella Silicon Valley per 5,5 ore. L’utente di X che si firma Scott Dembraski segnala svariati viaggi in Tesla FSD in Florida, Canada, Texas, Ohio e altrove tra 300 e 2.000 miglia (circa 3.200 km), tutti sempre interamente effettuati con zero interventi.

Ma Tesla FSD non funziona bene solo nelle grandi e spaziose strade e autostrade statunitensi con traffico ordinato. Lo dimostrarono ampiamente i numerosi video degli utenti in Cina pubblicati su X e sui social locali, con FSD che supera brillantemente situazioni molto complesse, con strade strette congestionate di scooter, pedoni e altri veicoli, ognuno con stile e regole molto personali.

Anche se in Italia ed Europa la guida autonoma (con o senza supervisione) non è ancora autorizzata, un video Tesla ne dimostra l’efficacia guidando senza problemi nelle strade e nei vicoli della super congestionata Roma.

I robotaxi Tesla autonomi e le imprese di FSD con supervisione dimostrano sempre più che il sistema di guida autonoma di Elon Musk è in grado di guidare ovunque nel mondo e continua a migliorare. Delle conseguenze eccitanti e devastanti di questa tecnologia ce ne accorgeremo anche noi non appena leggi e codice della strada si attrezzeranno al riguardo in Italia e in Europa.

Qui tutti gli articoli su Tesla, invece per le imprese di Elon Musk si parte da questa pagina. Le notizie di macitynet che riguardano auto, veicoli elettrici e anche la mobilità smart ed eco sostenibile sono disponibili nella sezione ViaggiareSmart.

Segui Macitynet su Google News

Offerte Apple e Tecnologia

Le offerte dell'ultimo minuto le trovi nel nostro canale Telegram

Iscriviti

Offerte Speciali

viteesy shelfy

Via gli odori dal frigo e meno cibo avariato con Vitesy Shelfy a solo 85,49 €

Amazon sconta il dispositivo smart per frigorifero Vitesy Shelfy: riduce odori e batteri, prolunga la freschezza del cibo fino a 12 giorni. Ora è disponibile a 85,49€ invece di 149,99€.
Articolo precedente
Offerte Amazon 14 agosto su Apple, Transcend, Sony, Canon, SanDisk, Logitech, Dreame – aggiornato

Altri articoli

Pubblicità
Pubblicità

Ultimi articoli

2025 © Copyright Casa Editrice Macity Publishing srl.
Testata giornalistica registrata al R.O.C.