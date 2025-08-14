Tesla con FSD guida da sola per sette ore, il futuro è servito

Se proprio si vuole parlare di Tesla ed Elon Musk bisogna parlarne male, sembrano invece fare meno scalpore le buone notizie che provengono dagli USA e dalle altre nazioni in cui la guida autonoma è già legale: la tecnologia Tesla FSD Full Self Driving con supervisione continua a migliorare, superando record di percorrenza senza alcun intervento umano, come nell’ultimo video di Tesla con una Model Y che guida da sola per quasi sette ore da San Francisco a Los Angeles.

Negli USA è una delle tratte più battute dai pendolari di lungo corso della costa Ovest: il viaggio nel video Tesla è durato precisamente sei ore e mezza per una distanza di 362 miglia, circa 580 km, grosso modo come da Milano a Roma. Il costruttore non precisa la versione impiegata del software Tesla FSD: quella più avanzata è impiegata nei robotaxi attivi in Austin Texas e nella Bay Area di San Francisco, quindi al momento in un numero limitato di mezzi.

Comunque è molto probabile che l’impresa sia stata compiuta con la stessa versione di FSD nelle mani degli utenti e dei proprietari Tesla in USA. Un umano è richiesto al posto di guida ma solo come supervisore: le mani non devono toccare il volante e non si aziona nulla tra sterzo, freno e acceleratore. Semplicemente l’umano deve guardare sempre la strada con attenzione, in caso contrario la telecamera interna dell’abitacolo se ne accorge e disattiva il sistema di guida autonoma.

Se pensate che il video Tesla sia una esagerazione pubblicitaria vi sbagliate. Sui social e su X abbondano video e resoconti di esperienze di svariati proprietari di Tesla che con FSD hanno percorso distanze anche maggiori, senza mai toccare il volante, salvo per le operazioni di parcheggio e ricarica.

Questi due ultimi scenari sono in lavorazione e già notevolmente migliorati nella versione Tesla FSD senza supervisione in esecuzione sui robotaxi, mentre arriveranno per tutti gli utenti con la versione FSD 14 che Elon Musk ha indicato in arrivo a settembre.

Nei commenti al post di Tesla si trovano decine di altri esempi: l’account Whole Mars Catalog ha guidato senza interventi dal nuovo ristorante Tesla Diner di Los Angeles fino alla sede di Tesla nella Silicon Valley per 5,5 ore. L’utente di X che si firma Scott Dembraski segnala svariati viaggi in Tesla FSD in Florida, Canada, Texas, Ohio e altrove tra 300 e 2.000 miglia (circa 3.200 km), tutti sempre interamente effettuati con zero interventi.

This is 1000% accurate. I’ve taken road trips to Florida multiple times, SC, NY, Canada, OH, TX, MO, ranging from 300-2000 Miles all on FSD and makes the trips so much more fun, relaxing and cannot wait till next one. Posted this before but everyone needs FSD. https://t.co/tT8HodlKzn — Scott Dembraski (@SDembraski) August 12, 2025

Ma Tesla FSD non funziona bene solo nelle grandi e spaziose strade e autostrade statunitensi con traffico ordinato. Lo dimostrarono ampiamente i numerosi video degli utenti in Cina pubblicati su X e sui social locali, con FSD che supera brillantemente situazioni molto complesse, con strade strette congestionate di scooter, pedoni e altri veicoli, ognuno con stile e regole molto personali.

Anche se in Italia ed Europa la guida autonoma (con o senza supervisione) non è ancora autorizzata, un video Tesla ne dimostra l’efficacia guidando senza problemi nelle strade e nei vicoli della super congestionata Roma.

I robotaxi Tesla autonomi e le imprese di FSD con supervisione dimostrano sempre più che il sistema di guida autonoma di Elon Musk è in grado di guidare ovunque nel mondo e continua a migliorare. Delle conseguenze eccitanti e devastanti di questa tecnologia ce ne accorgeremo anche noi non appena leggi e codice della strada si attrezzeranno al riguardo in Italia e in Europa.

