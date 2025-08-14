iPhone 17 Pro, in foto lo chassis in alluminio che cambia tutto

Da mesi iPhone 17 Pro e Pro Max sono anticipati con telaio in alluminio e l’impiego più limitato del vetro nel retro dei terminali: una ulteriore conferma in questo senso arriva dalle recenti foto pubblicate dal leaker yeux1122 che mostrano il presunto telaio di iPhone 17 Pro in alluminio con segni evidenti della fase di fresatura.

Lo chassis, di cui riportiamo una foto in questo articolo, mostra struttura e design in linea con le numerose anticipazioni, incluso il blocco fotocamere posteriore rivisto in toto, che si estende per la larghezza del terminale, occupando interamente la parte posteriore in alto.

Sempre sul retro, poco sotto l’area fotocamere, è invece visibile un grande foro circolare: quest’area è libera per ospitare le componenti per la ricarica senza fili e sarà rivestita in vetro speciale. Sempre in quest’area si collocherà il logo della Mela morsicata, in posizione leggermente diversa rispetto a quanto visto finora ne terminali Pro di Apple.

Anche gli obiettivi delle fotocamere sono fori ricavati nel telaio in alluminio, diversamente dalla protuberanza in vetro impiegata nei modelli attuali e precedenti.

Vantaggi per peso, dissipazione calore e colori

Tenendo presente la quantità di anticipazioni al riguardo, le foto di yeux1122 di queste ore non fanno altro che confermare quanto circola da mesi, offrendo un primo sguardo su una componente con ogni probabilità destinata alla produzione in corso.

L’abbandono del titanio dopo solamente due generazioni di iPhone per passare all’alluminio è una mossa che rende possibili ad Apple diversi vantaggi e miglioramenti, in termini di peso, dissipazione del calore e anche per le colorazioni finali dei terminali.

A parità di volume un telaio in allumino pesa molto meno rispetto a uno in titanio, fino a quasi il 40% in meno. Ad alleggerire il terminale contribuirà anche la riduzione del vetro impiegato sul retro.

Ma ci sono vantaggi anche per la dissipazione del calore, infatti l’alluminio è un conduttore termico migliore rispetto al titanio. Ricordiamo che da mesi iPhone 17 Pro e Pro Max sono anche anticipati come i primi terminali Apple dotati di sistema di raffreddamento a camera di vapore.

Infine, anche se Apple è riuscita a creare colorazioni accattivanti nei suoi modelli in titanio, con il passaggio all’alluminio risulterà molto più semplice proporre tinte più varie e anche più vivaci. Tra le colorazioni in arrivo quest’anno con i modelli iPhone 17 Pro e Pro Max sono attesi, oltre a nero, grigio e argento, anche il blu scuro e l’arancio – rame.

La presentazione da parte di Apple della gamma iPhone 17 è prevista per il 9 settembre, con disponibilità nei negozi dal 19 settembre 2025. Per tutte le anticipazioni che riguardano il modello base iPhone 17, il nuovo iPhone 17 Air e i modelli top di gamma iPhone 17 Pro e Pro Max si parte dai rispettivi collegamenti.