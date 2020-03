Storia della musica su Mac in sconto: SoundSticks III di Harman Kardon a 119 euro.

Se volete portarvi a casa un pezzo della storia dell’ecosistema Apple, un prodotto iconico con pochi pari che è anche un oggetto di arredamento e uno prodotto funzionalmente di alto livello, ecco il SoundSticks III di Harman Kardon a 119 euro, il prezzo più basso di sempre.

Questo sistema audio, lo sa bene chi (come noi di Macitynet che lo provammo nel lontano anno 2000) non è certo nato al mondo Apple con l’iPhone, è stato un prodotto top di inizio anni 2000, quelli in cui spopolavano gli iMac trasparenti e nasceva il mito di iPod.

Harman Kardon dapprima lavorò con Apple per costruire un sistema capace di elevarsi notevolmente sul resto degli speaker di allora e nello stesso tempo di accompagnare con un design stilisticamente raffinato i prodotti della Mela: realizzò dapprima iSub per accompagnarsi al sistema di speaker Odissey incluso negli iMac. Harman Kardon iSub fu così popolare e apprezzato da diventare in seguito oggetto del desiderio di tanti appassionati della Mela e addirittura da finire al Museo di Arte Moderna.

Poi arrivarono i Soundstick veri e propri nella prima incarnazione che abbinava al subwoofer gli elementi per i medio alti in una disposizione a “candela” – candlestick.

Lo stile con plastica trasparente che lo rende simile ad una sorta di medusa è ancora oggi incredibilmente attuale, minimalista e originale nello stesso tempo. Si può collocare ovunque, in una casa, in un negozio, in un ufficio e colpirà sempre l’attenzione di chi lo intravede. La musica che produce è di ottimo livello, calda e coinvolgente grazie al subwoofer.

Tecnicamente si tratta di un sistema audio da scrivania dotato di un subwoofer da 6 pollici e 20 watt orientato verso il basso e trasduttori da 1 pollice Odyssey. I satelliti sono orientabili, i controlli sono a sfioramento e c’è un controllo separato del volume del subwoofer. Questo modello è alimentato a corrente e ha un connettore jack 3,5mm. Quindi si collega ad una porta Aux di un computer oppure di qualunque altro sistema dove potete collegare degli auricolari o cuffie con spinotto.

Per usarlo con un dispositivo recente, come un iPhone privo di porta da 3,5mm, potete acquistare un adattatore come questo di Apple oppure potete collegare al dispositivo che trasmette in Bluetooth un accessorio come questo oppure come questo. A quel punto, con il jack inserito nel SoundSticks III di Harman Kardon, potrete ascoltare la musica come se il Soundstick avesse un ricevitore Bluetooth e quindi senza cavi. Se invece vi interessa un cavo Jack-Jack questo è vendutissimo e l’ideale per qualità e resistenza.

In alternativa potete anche comprare la versione Bluetooth, identica funzionalmente ma con ricevitore per musica in wireless. Il costo è di 202euro