iPhone 12 con super fotocamera da 64 MP e batteria fino a 4.400 mAh

L’identikit dei terminali Apple 2020 circola da mesi: la combinazione di un nuovo design con connettività 5G ha già portato alcuni a prevedere una delle generazioni più importanti per gli smartphone di Cupertino, forse addirittura la più importante: ora secondo nuove anticipazioni sembra che Apple stia testando terminali con un comparto fotocamere iPhone 12 sensibilmente potenziato, con sensori da 64 megapixel e miglioramenti estesi a ogni funzione per lo zoom, Night Mode su tutti i sensori, funzione HDR migliorata e molto altro ancora. Viene anche accennata una batteria da ben 4.400 mAh per iPhone 12 Pro Max.

Il numero delle fotocamere iPhone 12 è indicato da tempo uguale a quello della generazione attuale iPhone 11, a cui si aggiungerà però un sensore a tempo di volo (ToF) nei modelli top per offrire funzioni avanzate per foto e realtà aumentata. Anche il nuovo report conferma questo dettaglio, ma indica un upgrade fotocamere iPhone 12 decisamente corposo sia dal punto di vista hardware che delle funzionalità software evolute.

Gli iPhone 11 mettono a disposizione due o tre sensori da 12 megapixel, mentre per le fotocamere iPhone 12 sembra che avremo a disposizione una risoluzione decisamente superiore da 64 megapixel, anche qui sembra per tutte le fotocamere principali. Inferiore rispetto ad alcuni Android top di gamma, ma comunque un balzo consistente per Cupertino che si è sempre tenuta fuori dalla corsa ai megapixel del robottino verde.

Ma il conteggio dei pixel da solo non basta: per le fotocamere iPhone 12 sono attesi miglioramenti nello zoom, senza però impiegare lenti periscopiche come visto negli ultimi Samsung. La modalità notturna, una delle caratteristiche più distintive e apprezzate dagli utenti degli iPhone 11 finora è disponibile solo per un obiettivo, mentre sembra che Night Mode sarà esteso a tutte le fotocamere iPhone 12 per foto in bassa luce e notturne di ogni tipo. Anche l’apertura sarà migliorata con un sensore F/1.6 per l’obiettivo ultra grandangolare.

Apple ha fatto passi da gigante nella fotografia computazionale miscelando accelerazione hardware, intelligenza artificiale e funzionalità software per le foto notturne, HDR, ritratti, bokeh e altre modalità ed effetti ancora. Nelle fotocamere iPhone 12 è prevista in arrivo una modalità HDR ulteriormente migliorata, indicata con il nome non ufficiale di Smart XDR, e miglioramenti anche per la modalità macro per scatti a soggetti ravvicinati.

Infine il report indica un consistente upgrade anche della batteria iPhone 12 con un accumulatore da ben 4.400 mAh per il modello più grande e costoso iPhone 12 Pro Max, o come sarà chiamato ufficialmente da Apple. La capacità incrementata, superiore a qualsiasi iPhone visto finora, sembra sia dettata dai maggiori consumi richiesti per lo schermo con frequenza di aggiornamento previsto fino a 120Hz oltre che per il chip modem e la connettività 5G.

La quantità di dettagli indicati è consistente e soprattutto il leaker seriale Max Weinbach da cui provengono, in collaborazione con lo youtuber EverythingApplePro, è considerato una fonte attendibile perché in passato ha fornito diverse previsioni successivamente confermate, tra cui anche l’anticipazione dell’intera gamma Samsung Galaxy S20 e del nuovo pieghevole a conchiglia Galaxy Z Flip con un notevole anticipo rispetto alla presentazione ufficiale.

In ogni caso trattandosi di anticipazioni e dettagli indicati per la prima volta, è opportuno attendere ulteriori conferme da altre fonti o direttamente da parti e componenti che sempre spuntano man mano che si avvicina il periodo di produzione, solitamente primavera inoltrata, inizio estate.

Per tutto quello che c’è da sapere sugli iPhone 11 e 11 Pro attuali rimandiamo a questo approfondimento di macitynet. Per i nuovi modelli in arrivo quest’anno invece è possibile consultare questo articolo per iPhone SE 2 o meglio iPhone 9 come probabilmente si chiamerà il terminale economico atteso entro i primi mesi di quest’anno, invece tutto quello ch è emerso finora sugli iPhone 12 5G è riassunto in questo articolo.