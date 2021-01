Cyberlink PowerDirector ora disponibile anche per Mac

PowerDirector 360, un software di editing video noto nel mondo dei PC con Windows, è ora disponibile anche per Mac. Lo sviluppatore Cyberlink punta ad ugli utenti alla ricerca di una di di mezzo tra iMovie e Final Cut, con target di rifirimento soprattutto gli apprendisti Youtuber, gli utenti che hanno la necessità di creare progetti per scuola, destinati ai social media, che vogliono realizare corto- e lungometraggi

L’interfaccia di PowerDirector non risulterà complicata per chi già conosce iMovie. Oltre alle consuete funzioni di editing non lineare, il software mette a disposizione strumenti di regolazione del colore e denoising audio, tool per creare effetti PiP, chroma key, controlli velocità,Strumenti per Ritagli, Zoom, e Panoramiche, e una libreria di titoli ed effetti.

PowerDirector è da anni noto agli utenti Windows ed è stato portato anche su Android e iOS. Lo sviluppatore riferisce che le versioni per Android e iOS sono state scaricate oltre 130 milioni di volte. PowerDirector 365 per macOS offre strumenti quali keyframe e altre per rifinire nei minimi dettagli tutti gli elementi su schermo grazie a una gamma di funzionalità per maschere, miscelazione, e design di titoli. L’abbonamento 365 offre accesso illimitato a tutti i pacchetti di design CyberLink: effetti sonori, musiche di sottofondo, tabelle LUT, e modelli artistici.

L’applicazione è venduta (qui i dettagli) con un piano di abbonamento: 19,99$ al mese oppure 69,99$ per un anno. I prezzi includono accesso illimitato a plug-in e effetti premium. Con l’abbonamento lo sviluppatore promette accesso a tutti i nuovi pacchetti di design pubblicati mensilmente.

Il software richiede un Mac con macOS 10.14 e un processore Intel, almeno 4GB di memoria RAM e 7GB di spazio libero su disco. L’applicazione è utilizzabile sui Mac con SoC M1 tramite Rosetta. Il software è multilingua (italiano compreso).