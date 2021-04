Cyclette da interni con display LCD in offerta a 198€, spedizione gratis

Se è vero che la bella stagione in arrivo potrebbe spingervi maggiormente verso una passeggiata all’esterno, non dimenticate anche di mettervi in forma per l’estate, così da farvi trovare pronti per la prova costume. Per questo, allora, potrebbe essere consigliabile l’acquisto di una cyclette indoor. Al momento, il modello YS-S05 con display LCD costa soltanto 198 euro.

Si tratta di una cyclette che ha tutte le carte in regola per un allenamento completo. Presenta una resistenza regolabile e un sistema a cinghia silenzioso, così da offrire un’esperienza fluida e silenziosa, elemento fondamentale per chi si allena in casa.

Ha un supporto per tablet, così da consentire di guardare un film o una serie, mentre ci si allena, un piccolo trucchetto per far passare più velocemente il tempo e allenarsi di più. Non solo, integra un display LCD digitale che consente di monitorare l’attività sportiva.

Ancora, propone un sedile regolabile, così come per l’altezza del manubrio, che aiuteranno ad adattare la cyclette a tutti gli utenti. La cyclette è dotata di pedali a gabbia antiscivolo, porta borraccia, ruote per un facile trasporto, manubri e molte altre caratteristiche per offrire la massima comodità durante gli allenamenti.

Il sedile e il manubrio regolabili sono adatti a persone di diverse altezze, e permettono di sopportare un peso massimo di 120 kg. Nel complesso, il prodotto ha dimensioni di 97 x 45 x (77-90) cm, con un’altezza del sedile di 77-90 cm e un’altezza del manubrio compresa tra 105 e 117 cm. Quanto al peso, invece, è pari a 22,5 kg.

Solitamente YS-S05 ha un prezzo di listino di 330 euro, ma al momento la si può acquistare con il 40% di sconto, pagandola appena 198 euro. Clicca qui per acquistare.

L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.