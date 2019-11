D-Link DUB, la linea di hub e adattatori USB-C per tutti i gusti

D-Link ha presentato una nuova linea di hub e adattatori USB-C flessibili ed estremamente tascabili per espandere la connettività dei propri dispositivi desktop e portatili.

La nuova serie D-Link DUB include: Hub USB-C 4-in-1 (DUB-M420), adattatore USB-C 3-in-1 (DUB-V310), Hub USB-C 5-in-1 (DUB-M520), Hub USB-C 5-in-1 (DUB-M530), Hub USB-C 6-in-1 (DUB-M610) e l’Hub USB-C 8-in-1 (DUB-M810).

Gli hub e gli adattatori USB-C della serie DUB sono progettati per essere compatti, portatili e pronti all’uso semplicemente collegandoli a un computer portatile o alla porta USB-C del computer, così come alla porta Thunderbolt 3 di iMac, MacBook e iPad Pro.

Tra le porte e le connessioni offerte da questa nuova serie troviamo la presa Ethernet per la connettività internet via cavo, slot SD e microSD per il trasferimento rapido di file ma anche prese VGA e HDMI per collegare monitor esterni fino alle classiche USB-A per il trasferimento di file e la sincronizzazione dei dati con altri dispositivi.

Ad esempio l’hub 4-in-1 USB-C (DUB-M420) aggiunge istantaneamente la presa per un secondo display con compatibilità HDMI con risoluzione video ultra HD fino a 4K a 30Hz e due porte USB 3.0 SuperSpeed 5 Gbps aggiuntive consentendo di caricare contemporaneamente il dispositivo.

L’hub USB-C 5-in-1 (DUB-M520) offre invece una porta Ethernet per la connessione internet via cavo mentre l’hub USB-C 5 in 1 (DUB-M530) e l’hub USB-C 6 in 1 (DUB-M610) sono invece consigliati a fotografi e videografi che lavorano in mobilità per via del lettore di schede SD e microSD incorporato.

Il più completo è l’hub USB-C 8-in-1 (DUB-M810) in quanto mette a disposizione tre porte USB 3.0 SuperSpeed 5 Gbps, lettori di schede SD e microSD più una porta USB 3.0 tipo C con sincronizzazione dei dati ed erogazione di energia.