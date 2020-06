Da Belkin un nuovo Dock Thunderbolt 3 compatto

Belkin ha avviato la commercializzazione di “Dock Thunderbolt 3 Standard”, un dock Thunderbolt 3 di piccole dimensioni (100mm x 100 mm x 30 mm) e leggero (213,8g) che offre velocità di trasferimento fino a 40 Gbps, ricarica upstream da 60 W e supporto doppio display 4K a 60 Hz, tutto con un unico cavo collegato alla porta Thunderbolt 3 di Mac o PC.

Un cavo Thunderbolt 3 si collega ad un computer (desktop o notebook) con questa porta e il dock offre: 1 porta USB-C Power Delivery, 1 porta DisplayPort 1.4, 1 porta HDMI (HDMI 2.0), 1 Gigabit Ethernet, Ingresso/Uscita audio per supporto microfono e altoparlante, 2x USB-A 3.2 (10Gbps); USB-A 2.0 (per stampanti, mouse, tastiere, chiavette, ecc.).

Come accennato, il dock (qui i dettagli) supporta due monitor 4K (3480 x 2160) a 60 Hz tramite le porte dedicate DisplayPort e Thunderbolt 3 ma supporta anche un singolo monitor 8K (3840 x 2160) a 30 Hz. È supportata la ricarica upstream a 60 W consentono di ricaricare alcuni laptop senza dover usare un cavo CA separato (per i MacBook Pro più recente è meglio continuare a usare il suo alimentatore da 96W).

Il requisito minimo per Mac è macOS Sierra 10.12 o seguenti; per PC serve Windows 10 o seguenti (e ovviamente una prta TB3). Il cavo Thunderbolt 3 per il collegamento del Dock è lungo 20cm. Sul sito USA di Belkin il prezzo di listino indicato è di 169,99$ (circa 151 euro). La garanzia è di due anni. I prodotti Belkin sono in vendita anche su Amazon. Il codice del produttore per questo accessorio è “F4U110bt”.