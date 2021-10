Da Cromology l’app per catturare e simulare i colori

Cromology Italia, azienda specializzata nel settore della produzione e vendita di vernici e pitture per edilizia, ha lanciato sul mercato la sua app per iPhone e Android per la simulazione dei colori, uno strumento che ha l’ambizione di diventare il riferimento per tutti coloro che vogliono realizzare progetti di decorazione.

Cromology Color Design, questo il nome ufficiale dell’app, è il risultato di un’attenta e continua ricerca da parte di Cromology, che ha portato a un’evoluzione del progetto colore seguendo i nuovi trend di digitalizzazione. L’azienda, guidata dal team del Color Design Centre e in collaborazione con architetti, interior designer, marketing specialist, artisti e docenti universitari, ha analizzato i trend sociali e i bisogni delle persone, individuando le palette cromatiche dell’anno e anticipando le tendenze di design e stilistiche future.

L’applicazione, ricca di funzioni e di contenuti che puntano a ispirare l’utente, è disponibile gratuitamente per iPhone, iPad e Android e permette di accedere a tutti i colori del catalogo Cromology: a disposizione degli utenti tutte le 1.236 sfumature della collezione “I nostri Colori”, suddivisi in sette gamme cromatiche in base alle tonalità:

bianco, beige, pastello e grigio per ambienti dolci

ocra e marrone per ambienti naturali e morbidi

blu che ricorda la calma dell’acqua

verde per un richiamo della natura

giallo per colori luminosi

rosa, rosso e porpora per un effetto vellutato

viola per ottenere effetti unici

Grazie alla realtà aumentata è possibile ricreare diverse associazioni di colori per ogni ambiente, dando vita ad armonie di tendenza basate sulla personalità di ciascun utente per i propri progetti di decorazione. I nostri colori possono così prendere vita, con un semplice clic sul tablet o sullo smartphone, all’interno delle case delle persone che potranno sperimentare diverse tonalità direttamente sulle pareti e scegliere quella che più risponde ai propri desideri ed esigenze.

Questa funzionalità può essere utilizzata anche dal professionista, dall’applicatore e dall’imbianchino per presentare il progetto finito. Si tratta di un servizio dedicato per mostrare come possono essere trasformati gli spazi con l’utilizzo de “I nostri colori”. A supporto dei progettisti per seguirli nei piani di decorazione e aiutarli nella ricerca delle migliori soluzioni per ogni tipo di stanza, è a disposizione il team di esperti del colore del Color Design Center di Cromology.

All’interno dell’App sono presenti anche altri strumenti. Tra questi, l’opzione “Cattura il colore”, che permette di catturare direttamente dalle superfici i colori desiderati con un semplice clic: basta puntare la fotocamera del telefono nell’area colorata e in pochi secondi il sistema individuerà nel catalogo la tonalità presente nella collezione “I nostri Colori”. Sarà anche possibile salvare il colore desiderato tra i preferiti.

Una volta soddisfatti delle scelte colore, sempre comodamente dall’app, si potrà salvare il proprio progetto per presentarlo in negozio. Infatti, il colore non è sufficiente per avere una resa perfetta, ed è importante non trascurare la scelta della tipologia di pittura: questo è possibile affidandosi alla consulenza tecnica e al consiglio degli esperti rivenditori Cromology. L’applicazione permette inoltre di trovare facilmente il rivenditore più vicino che tratta prodotti MaxMeyer, Duco, Baldini Vernici, Settef e Viero.

L’app Cromology Color Design ha l’obiettivo di diventare uno strumento per facilitare i lavori di ristrutturazione in casa, ma anche per togliersi ogni dubbio prima di procedere con l’applicazione vera e propria della vernice. Si scarica gratis da questa pagina di App Store per iPhone e iPad, oppure da qui per dispositivi Android.