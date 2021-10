IKEA lavora a uno speaker lampada con tasto Spotify

IKEA ha già lanciato e poi rinnovato i suoi speaker per la casa realizzati in collaborazione con Sonos, incluso l’ultimo modello da appendere al muro come un quadro: il colosso dell’arredamento si appresta ad ampliare ulteriormente la sua offerta in questo campo con uno speaker lampada dotato di tasto dedicato Spotify Tap.

Entrerà a far parte della già esistente linea di speaker Bluetooth IKEA Vappeby: questo dispositivo non è ancora stato annunciato e nemmeno inserito nello sterminato catalogo prodotti IKEA, ma il suo arrivo è anticipato dalla registrazione da parte della Federal Communications Commission statunitense, siglata FCC. Il nuovo speaker lampada IKEA Vappeby ricorda la forma di un fungo ed è dotato di una maniglia di trasporto.

Ha ottenuto la certificazione IP65 per la sua resistenza a polvere, pioggia e in genere a getti d’acqua a bassa pressione, caratteristiche che lo rendono indicato per riprodurre musica durante feste in giardino, a bordo piscina e in generale per l’uso all’aperto. Nella documentazione, segnalata da The Verge, emerge la presenza del tasto dedicato Spotify Tap che con una sola pressione, riprende la riproduzione della musica da Spotify proprio dove l’utente l’ha interrotta nell’ultima sessione.

Spotify Tap è già incluso in diverse cuffie presentate da Bose, Jabra, Microsoft e Samsung, ma lo speaker lampada di IKEA potrebbe essere il primo altoparlante in commercio ad esserne dotato. Sempre dalla documentazione emerge che il dispositivo offrirà una autonomia di 13 ore con luminosità e volume impostati al 50%, con ricarica via USB-C. Tutte le immagini di questo articolo sono state pubblicate dalla FCC.

Nel momento in cui scriviamo non è dato sapere quando il nuovo speaker IKEA Vappeby con tasto Spotify Tap sarà disponibile, in ogni caso l’avvenuta registrazione presso la FCC indica che la commercializzazione potrebbe iniziare presto.

