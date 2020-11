Da Juice iPhone 12 e nuovi iPad subito disponibili ma in quantità limitate

Per chi desidera acquistare i nuovi dispositivi Apple nei negozi Juice e anche nello store online iPhone 12, iPhone 12 mini e anche i nuovi iPad sono disponibili ma in quantità limitate.

Succede praticamente ogni anno nelle settimane successive al lancio e in particolare quest’anno con l’arrivo posticipato da settembre a ottobre: lunghe attese e spedizioni a settimane di distanza dall’ordine. Per chi non vuole aspettare nei negozi Juice non solo iPhone 12, iPhone 12 mini e i nuovi iPad sono subito disponibili ma si possono anche pagare in 10 rate senza costi né interessi.

L’acquisto può essere effettuato direttamente nello store Juice online, senza muoversi da casa, oppure in uno dei negozi della catena Apple Premium Reseller: praticamente tutti sono aperti, salvo quelli all’interno dei centri commerciali. Per chi sceglie di recarsi in negozio Juice consiglia di prenotare un appuntamento dal sito web o via telefono, in questo modo non occorre affrontare eventuali attese all’ingresso e si ha a disposizione uno specialista Juice per consigli e suggerimenti per una procedura di acquisto su misura, personalizzata e soprattutto in completa sicurezza.

Per chi non abita vicino a un negozio Juice il consiglio è quello di sfruttare lo store Juice online, dove è possibile comprare iPhone 12 Pro Max, iPhone 12 mini e anche tutti gli altri modelli iPhone, i nuovi MacBook e Mac mini M1, tutti i prodotti Apple e una vasta selezione di accessori, gadget hi-tech, dispositivi per la domotica, cuffie e speaker e molto altro ancora.

Con l’acquisto presso lo store Juice online, oltre alla consegna direttamente a casa, si può anche scegliere di dilazionare il costo complessivo in 10 rate più piccole, senza alcun costo extra né interessi. Così per esempio iPhone 12 Pro Max si può comprare in 10 rate da 128,90 euro, iPhone mini in 10 rate da 83,90 euro. Stesso discorso per Mac mini M1 in 10 rate da 81,90 euro, MacBook Air M1 in 10 rate da 115,90 euro e il nuovo MacBook Pro 13” M1 in 10 rate da 147,90 euro.

Il negozio Juice online è disponibile da questa pagina, invece per l’elenco di tutti i negozi della catena Juice si parte da qui.