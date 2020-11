Apple supporterà il joypad di Xbox Series X

Da oltre un anno su iPhone, iPad, Mac e Apple TV si può giocare (anche con Apple Arcade) usando il joypad di Xbox e PlayStation, così non sorprende molto apprendere che presto con dispositivi e computer Apple si potrà giocare anche usando il controller incluso con la nuova console Xbox Series X.

L’annuncio non arriva da Apple e nemmeno da Microsoft, in ogni caso è ufficiale perché l’indizio sui lavori in corso tra i due colossi è segnalato all’interno di un documento di supporto Apple. Riportiamo qui di seguito la frase esatta tradotta in italiano «Microsoft e Apple stanno lavorando insieme per portare la compatibilità per il controller Xbox Series X ai clienti in un aggiornamento futuro».

Al momento sui computer e dispositivi Apple è possibile usare il joypad Xbox Wireless con Bluetooth, il modello Xbox Elite Wireless serie 2, Xbox Adaptive Controller e anche il DualShock di PlayStation 4. Con questi joypad gli appassionati possono disporre di controlli più ergonomici e precisi per i videogiochi che li suppurano, inclusi quelli che rientrano nel catalogo titolo dell’abbonamento Apple Arcade, questo non solo su iPhone e iPad ma anche su Mac e Apple TV. Nel set top box per la televisione di Cupertino è anche possibile controllare l’interfaccia di navigazione tramite joypad.

Per il momento Apple, Microsoft e Sony non hanno rilasciato annunci ufficiali in questo senso, in ogni caso il sito statunitense MacRumors ha individuato nel codice di iOS 14.3 e anche di iPadOS 14.3 tracce del possibile supporto in arrivo per i joypad Sony DualSense di PlayStation 5 e anche di Amazon Luna, il servizio di videogiochi in streaming in arrivo anche sui dispositivi Apple.

Qui la nostra guida su come collegare un controller Xbox e PS4 ad iPhone, Apple TV e Mac.