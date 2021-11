Da Juice MacBook Pro personalizzati subito disponibili

Nei negozi della catena Juice, Apple Premium Reseller, e nello store online Juice è possibile acquistare i nuovi MacBook Pro, anche in configurazioni personalizzate, con disponibilità immediata. Una buona notizia per chi vuole mettere le mani sui portatili professionali Apple di ultima generazione, senza rischiare lunghe attese dovute alla domanda elevata e alla scarsità globale di chip.

Tra le opzioni subito disponibili segnaliamo MacBook Pro 14” con processore Apple M1 Pro, CPU 8 core e GPU 14 core, 16GB di memoria unificata e unità SSD da 1TB, proposto a 2.579 euro, oppure in 10 rate senza costi né interessi da 257,90 euro al mese.

Per chi richiede prestazioni superiori è disponibile anche MacBook Pro 14” con processore Apple M1 Pro, ma con CPU da 10 core e GPU da 16 core, con il doppio della memoria unificata pari a 32GB e sempre 1TB di unità SSD, il tutto a 3.309 euro, oppure in 10 rate da 330,90 euro al mese, sempre senza costi e senza interessi.

Da Juice le occasioni non mancano anche per MacBook Pro 16” con M1 Pro (CPU 10 core e GPU da 16 core, 32GB di memoria unificata e unità SSD da 512GB: questa configurazione è proposta a 3.309 euro, oppure in 10 rate da 330,90 euro, esattamente il prezzo diviso 10 mensilità. La stessa configurazione ma con SSD più capiente da 1TB costa 3.539 euro.

Non mancano naturalmente gli sconti per il Black Friday: da Juice la base di ricarica Belkin Boost Charge da 10W con caricabatteria Quick Charge 3.0 è scontato del 43%, così invece del prezzo di listino di 34,90 euro, si paga solamente 19,90 euro. Lo sconto è del 42% per Belkin Boost Charge Wireless 3 in 1 per ricarica insieme iPhone, Apple Watch e anche AirPods: invece del prezzo di listino di 119,90 euro si compra solo 69,90 euro.

Le offerte di Belkin proseguono con il caricatore da parete a due porte Boost Charge USB-C GaN che invece di 59,90 euro costa solo 39,90 euro, infine il supporto per smartphone per auto Belkin si compra a prezzo quasi dimezzato, con sconto del 40%, a 14,90 euro invece del prezzo di listino di 24,90 euro.

Il negozio Juice online è disponibile da questa pagina, invece per l’elenco di tutti i negozi della catena Juice si parte da qui.