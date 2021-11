Mattel e FIAT svelano l’auto di Barbie elettrica per umani

Amanti delle Barbie e del marchio Mattel, restate in ascolto: il noto brand di giocattoli ha realizzato il collaborazione con Fiat una macchina delle Barbie elettrica, questa volta su misura per le persone, realmente funzionante. Si tratta della Barbie Extra Car, basata sulla Fiat 500e e che assomiglia esattamente all’auto giocattolo.

A riferirlo è la redazione di Roadshow, che evidenzia come l’auto sia ora in mostra presso il Los Angeles Auto Show. Come già accennato l’Extra Car è realizzata a partire da un telaio di Fiat 500e, con un propulsore completamente elettrico, in grado di offrire 160 chilometri di autonomia e in grado di ospitare un guidatore umano, diciamo una Barbie reale, con tutti suoi animali domestici, accessori, e altri accessori noti agli amanti del brand.

Per creare questa automobile Mattel dichiara che gli ingegneri sono partiti dai file CAD del modello giocattolo originale, ingrandendoli fino ad arrivare alle dimensioni di una vera auto, tutto questo per avere la certezza di ricreare fedelmente ogni curva e particolare, oltre naturalmente per adattare la carrozzeria al telaio FIAT.

Alcuni di questi dettagli includono vernice argento scintillante e porte a forma di ala. Le ruote da 20 e 22 pollici (anteriore/posteriore) rigorosamente color rosa e arcobaleno sono state stampate in 3D e dipinte a mano, mentre i fari dorati e a forma di stella conferiscono un tono decisamente particolare, in linea con lo stile del mondo Barbie.

Ovviamente questa auto Barbie per umani è un progetto non destinato a invadere realmente le strade, ma ha il solo scopo di promuovere la gamma di bambole Mattel e gli accessori Barbie Extra. Ad ogni modo, si tratta di un modo come un altro per rendere questo salone dell’automobile più accessibile ai bambini.

Per tutte le notizie che riguardano la mobilità elettrica, quella destinata realmente alla circolazione in strada, il link da visitare è direttamente questo.